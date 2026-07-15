Primera oferta por Gustavo Puerta: confirman la cifra millonaria y el club que la mandó

Gustavo Puerta es uno de los colombianos que cambiará de equipo tras el Mundial 2026. El volante vallecaucano sorprendió por su rendimiento con la Selección Colombia y tiene los días contados como jugador del Racing de Santander.

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La lista de pretendientes es bastante amplia; sin embargo, ya se conoció la primera oferta millonaria, que llega desde Italia.

Según el periodista Alfredo Pedullà, el Bologna entró en carrera por los servicios de Puerta. “Es uno de los favoritos de Sartori, quien ocasionalmente realiza fichajes sorpresa que superan el presupuesto“, indicó en su cuenta oficial.

“Bologna ha anunciado una oferta de 16 millones de euros, pero Racing pide algunos millones más. Otros clubes han mostrado interés, por lo que no será una negociación sencilla“, agregó Pedullà.

Gustavo Puerta sonó este mes como posible fichaje del FC Porto, pero las negociaciones se enfriaron y el conjunto portugués empezó a contemplar otras opciones para el mediocampo. El futbolista colombiano no tiene afán por definir su futuro, pues primero disfrutará de unas merecidas vacaciones junto a su familia y sus amigos.

Gustavo Puerta, volante de la Selección Colombia de mayores. Foto: FCF

De hecho, el martes estuvo en la ciudad de Cali recibiendo una condecoración por parte de la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, en un evento al que asistió acompañado por Dávinson Sánchez, Juan Camilo Portilla y Johan Mojica.

Puerta, con solo 22 años de edad, se ganó el puesto en la nómina titular de la Selección Colombia y seguramente estará convocado para los amistosos de septiembre. Para ese momento, ya debería haber definido su futuro; con clubes de España, Italia e Inglaterra, le siguen la pista.

El Racing de Santander quiere sacar una buena tajada de este fichaje, pues tiene un contrato firmado con el jugador hasta mediados de 2029.

Según Transfermarkt, el valor de mercado de Gustavo Puerta es de 10 millones de euros, pero la dirigencia del club español espera recibir el doble de esa cifra para dejarlo salir.

Así ha sido la carrera de Gustavo Puerta

Más allá de lo hecho con la Tricolor en el Mundial 2026, Gustavo Puerta firmó una temporada de ensueño para lograr el ascenso del Racing a la primera división del fútbol español.

El mediocampista disputó 33 partidos durante la temporada, marcó tres goles y dio una asistencia. Su oportunidad de mejora está en la cantidad de tarjetas amarillas: recibió 14 en total, aunque se trata de una cifra normal por su posición en el campo.

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La carrera de Puerta arrancó en el Bogotá FC, de donde salió en 2023 tras haber dejado una espectacular presentación en el Sudamericano Sub-20. Su primer equipo en Europa fue el Bayer Leverkusen, luego fue a préstamo al Núremberg y también tuvo una corta experiencia en Inglaterra con el Hull City.

Al Racing de Santander llegó en septiembre de 2025, a cambio de 3,5 millones de euros.