Los seis jugadores de la Selección Colombia que cambiarán de equipo tras el Mundial 2026

El consuelo para varios jugadores de la Selección Colombia es que lograron cautivar la atención de empresarios y su futuro podría dar un salto de calidad de cara a la próxima temporada.

Después de la eliminación contra Suiza tendrán un corto periodo de vacaciones y escucharán ofertas. Los que están en Europa tienen todavía dos meses por delante para decidir, mientras que otros quedarán como agente libre o ya tienen su nuevo equipo definido.

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En la lista de convocados hay por lo menos seis jugadores que cambiarán de equipo:

Álvaro Montero a Boca Juniors

Vélez Sarsfield y Boca Juniors ya tienen un acuerdo de palabra para el fichaje de Álvaro Montero. El arquero guajiro se mudará a La Bombonera por 4 millones de dólares.

Parte de ese dinero le queda a Millonarios. Según la prensa argentina, Vélez uso la opción de compra por 1,7 millones de dólares (incluyendo los 400.000 que ya habían pagado por el préstamo).

Montero tendrá el salto más importante de su carrera profesional y empezará a hacer méritos para quedarse con la titularidad en el arco de la Selección Colombia.

Álvaro Montero, arquero de Selección Colombia y Vélez de Argentina, interesa a Boca Juniors. Foto: Getty Images

David Ospina quedó libre

David Ospina, tercer arquero de la Selección Colombia, también está pendiente de definir su futuro. Hace unas semanas atrás se despidió de Atlético Nacional y dejó en el aire la posibilidad de retirarse del fútbol profesional.

En el cuadro verdolaga ya le consiguieron reemplazo: Franco Armani regresa para el segundo semestre, tras un exitoso paso por River Plate de Argentina.

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Jhon Lucumí: entre Inter o Juventus

Jhon Janer Lucumí fue titular indiscutible en la defensa de la Selección Colombia. Al zaguero central le queda un año de contrato con Bologna y está en carpeta de varios clubes.

Inter de Milán y Juventus se están peleando por ese fichaje, aunque su club actual se remite a la cláusula de 28 millones de euros.

El otro equipo que lo tiene en su lista de deseos es el Nottingham Forest de la Premier League.

Jhon Lucumi, colombiano al servicio del Bolonia. Foto: Getty Images

Gustavo Puerta, por 10 millones de euros

Gustavo Puerta fue la figura revelación de la Selección Colombia en el Mundial 2026. El volante vallecaucano todavía tiene contrato con el Racing de Santander, pero su salida está prácticamente confirmada ante la cantidad de empresarios que han preguntado por él.

Su equipo actual pide 10 millones de euros para dejarlo salir, una cifra mínima para todo lo que demostró en la Copa del Mundo.

FC Porto estaba en la lista de pretendientes, pero en las últimas horas descartó que esté interesado en los servicios de Puerta.

Juan Fernando Quintero: “Se va de River”

En la prensa argentina aseguran que el ciclo de Juan Fernando Quintero en River Plate está a punto de terminar. Aunque hace pocos días anunciaron el regreso de Rafael Santos Borré, no sería suficiente para convencer a Juanfer de quedarse.

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“Juanfer Quintero se va a ir de River. La postura del cuerpo técnico es la misma: quererlo, valorarlo, pero si surge algo se va. Lamentablemente, lo digo con todo el dolor del alma”, informó el periodista Sebastián Srur.

Los posibles destinos del ‘10′ son Colombia, Brasil o Estados Unidos.

James Rodríguez, sin contrato

El capitán de la Selección Colombia, James Rodríguez, también está en busca de un nuevo contrato para seguir su carrera profesional.

James firmó seis meses con Minnesota United y tiene la posibilidad de extenderlo si las partes llegan a un acuerdo, pero estaría abierto a escuchar ofertas.

El volante cucuteño no tuvo un gran desempeño en la Copa del Mundo, pero sigue llamando la atención por el golpe mediático que significa cada vez que cambia de equipo.