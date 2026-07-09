Titular de la Selección Colombia desata lío en Italia: Inter y Juventus se pelean por su fichaje

El Mundial 2026 terminó para la Selección Colombia, pero varios de sus jugadores lo seguirán jugando en el mercado de fichajes. Juventus, Inter de Milán y Nottingham Forest están en carrera para conseguir el fichaje de Jhon Janer Lucumí.

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El defensor central, que fue titular indiscutible haciendo dupla con Dávinson Sánchez, está muy cerca de salir de Bologna y tiene hasta el próximo 15 de julio para llevar una oferta por los 28 millones de euros que vale su cláusula de rescisión.

Juventus lleva varias semanas en negociaciones para quedarse con Lucumí; sin embargo, no ha logrado colmar las expectativas del club con el que tiene contrato firmado hasta mediados de 2027.

El conjunto bianconero ha recibido una respuesta positiva por parte del jugador, que quiere dar el siguiente paso en su carrera profesional. El problema es que otros dos clubes se sumaron a la conversación para intentarlo fichar en este mercado de verano europeo.

Jhon Lucumí, defensor central de la Selección Colombia. Foto: AP Photo/Rebecca Blackwell

Jhon Lucumí recibe ofertas

Tuttosport, reconocido medio italiano, dio un panorama amplio de lo que sucede con el futuro de Jhon Janer Lucumí. “La Juventus lleva tiempo intentando ficharlo y en las últimas semanas ya había intentado incluir a otros jugadores en la operación, aprovechando la buena respuesta del colombiano, pero varios millones de euros estaban en juego entre la oferta y la demanda”, informaron.

Ante la indecisión de su club actual, apareció un nuevo pretendiente. “El defensa del Bologna es un activo valioso en este mercado de fichajes. El Inter también ha mostrado interés en el defensa nacido en 1998. Los nerazzurri buscan un nuevo central tras las salidas de Francesco Acerbi y Stefan De Vrij, mientras esperan definir el futuro de Alessandro Bastoni”, agregó Tuttosport.

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El tercero en discordia es el Nottingham Forest de la Premier League, equipo que la temporada pasada negoció con el Bologna por el suizo Dan Ndoye a cambio de 40 millones de euros.

“Nottingham Forest también está interesado en Jhon Lucumí. El club inglés, que ha realizado varios fichajes en la Serie A en los últimos años, regresa a Italia. La cláusula de rescisión representa una oportunidad tentadora. El club de la Premier League también mantiene una buena relación con el Bologna“, indican desde territorio italiano.

La última palabra la tendrá el conjunto rossoblú, que lleva varios años evitando hablar sobre la salida de Jhon Janer Lucumí. Aunque los representantes del colombiano intentaron presionar para cambiarlo de equipo en el pasado, no ha sido posible por la posición firme del Bologna.

Ahora que le queda un año de contrato sería buen movimiento para todas las partes, pues Lucumí cumpliría su sueño de jugar en un equipo grande de Europa y dejaría dinero al equipo que lo catapultó en el fútbol europeo.