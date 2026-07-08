¿Tiembla Lorenzo? DT que estuvo en el radar de Colombia fue destituido en el Mundial 2026 y está libre

Las cosas no van bien para Néstor Lorenzo tras la eliminación de la Selección Colombia en el Mundial 2026. Los objetivos no se cumplieron en Norteamérica, donde el equipo se quedó en los octavos de final cuando la vara eran los cuartos. La prematura salida de la Copa del Mundo tiene al entrenador en la cuerda floja. Posible candidato a su reemplazo renunció luego de, también, quedar fuera del evento de la Fifa.

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Los ojos se colocan en el entrenador Zlatko Dalic, quien llevó a la Selección Croacia a la final del Mundial de Rusia 2018 en un prime excepcional de Luka Modric. El anuncio se da desde Zagre, luego de nueve años al servicio de un equipo revelación en Europa en los últimos años.

Se separan los caminos de Dalic y Croacia después de la eliminación contra la Selección Portugal en el Mundial 2026 en la instancia de dieciseisavos, en un plan de trabajo en Norteamérica que no cumplió objetivos tras quedarse fuera muy prematuramente, cuando más se apuntaba mínimo a cuartos de final.

Croacia, también semifinalista en Catar 2022, no logró alcanzar los octavos de final y ese fue el momento de la dimisión, aunque su eliminación se consumó tras un partido ajustado y emocionante ante Cristiano Ronaldo, además de tres goles anulados por fuera de juego.

Zlatko Dalic, técnico de la Selección de Croacia previo al Mundial 2026 Foto: UEFA via Getty Images

“Es el momento adecuado para poner término a esta increíble aventura. Me voy con el corazón completo y orgulloso por haber aportado mi contribución a los mayores éxitos de la historia del fútbol croata”, expresó el entrenador de 59 años de edad.

¿Dalic en la Selección Colombia?

“El nombre de Zlatko quedará para siempre grabado con letras de oro en la historia del fútbol croata”, reaccionó el presidente de la Federación Croata de Fútbol (HNS), Marijan Kustic.

Los años de Zlatko Dalic en el banquillo de la selección (2017-2026) figuran entre los más brillantes del fútbol croata en su historia.

Además de la final perdida contra Francia en 2018 (4-2), Croacia terminó tercera en Catar 2022 tras caer en semifinales y alcanzó los octavos de final de la Eurocopa en 2021.

Destaca su paso por dos clubes sauditas, Al Faisaly y Al Hilal. En 2014 tomó las riendas del Al Ain en Emiratos Árabes Unidos, donde fue nombrado entrenador del año en dos ocasiones, guiando al club hasta la final de la Liga de Campeones Asiática en 2016.

Los medios locales apuntan a un regreso de Slaven Bilic como próximo seleccionador, mientras que en Colombia su nombre hace bulla en momentos críticos de Lorenzo y cuando Dalic ya había sonado como posible DT apenas salió José Pékerman y Carlos Queiroz fue nombrado.