Cambio en el futuro de Juan Fernando Quintero: filtran postura de River Plate tras el Mundial

Antes de que empezara el Mundial 2026, la prensa argentina afirmaba que la continuidad de Juan Fernando Quintero en River Plate era poco probable. Ahora que Colombia quedó eliminada, y el creativo no tiene más ruedo con la Tricolor, parece que el panorama cambió.

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Y es que a JuanFer le preguntaron sobre su futuro a lo largo del Mundial, y el colombiano nunca dio una certeza de que se iba del cuadro millonario. Ahora, todo apunta a que su estancia en Buenos Aires podría ser una realidad.

“A JuanFer lo esperan con los brazos abiertos”

“A JuanFer lo esperan con los brazos abiertos. A pesar de su turbia salida tras la derrota en la final del Apertura ante Belgrano, en la que apenas jugó un puñado de minutos, se sembró un manto de dudas respecto a su futuro. Eduardo Coudet dijo en reiteradas ocasiones que lo consideraba un jugador importante y, a excepción de la definición en Córdoba, así lo había demostrado casi siempre desde su arribo al club”, reveló TyC Sports.

La relación del Chacho Coudet y Juan Fernando Quintero podría tener un nuevo y mejorado capítulo. Foto: Getty Images

Y añaden: “Aunque nunca fue titular cuando paró al equipo de gala, Quintero siempre fue una pieza vital para cambiar partidos, abrir defensas muy cerradas o buscar retomar el control del juego. Para el Chacho, su falta de agresividad física y su poca contribución en la presión lo tuvieron relegado desde la salida de Marcelo Gallardo. La sensación hoy es que falta una charla entre los dos para encontrarle el rol ideal al 10 y que ambos queden conformes”.

La misma información, señala que los días de descanso que tendrá Juan Fernando Quintero, antes de reportarse en River Plate, podrían servir para aclarar el panorama del futbolista de 33 años, que siempre fue suplente con Colombia a lo largo de esta cita orbital en Estados Unidos, México y Canadá.

Quintero tiene contrato con River hasta diciembre de 2027, y Transfermarkt le coloca un valor en el mercado de 1.8 millones de euros. El colombiano es ídolo en la institución millonaria, y ya van varios ciclos que completa con el plantel de Núñez.

Caso contrario es el que viviría Kevin Castaño, el otro colombiano al servicio de River Plate, quien, afirman, está en la lista de “marginados” y estarían a la espera que salga a préstamo o logren la venta de de su pase.

Juan Fernando Quintero y Kevin Castaño, las dos cuotas colombianas en River Plate. Foto: AFP

Son horas cruciales en River Plate y los próximos días serían claves en cuanto al tema.