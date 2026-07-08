El meme definitivo por el error de Jaminton Campaz ante Suiza que condenó a Colombia: “Viven en un country”

La Selección Colombia sufrió otro revés en la Copa del Mundo. El objetivo de llegar a los cuartos de final no se cumplió y la Tricolor quedó eliminada en los octavos, en medio de múltiples reacciones. Ahora surgen preguntas sobre el futuro del equipo y del técnico Néstor Lorenzo.

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Fue un partido emocionante entre Suiza y Colombia en el BC Place Vancouver. Al final, tras empatar 0-0 durante 120 minutos, los suizos se impusieron por penales ante los colombianos. Dávinson Sánchez y Juan Camilo Hernández fallaron sus respectivos cobros y ahora los suizos se medirán con la Argentina de Messi en los cuartos de final.

Entre los errores que cometió el equipo colombiano ante Suiza, sobresale el gol que Jaminton Campaz erró en el minuto 114 de la prórroga, en una de las últimas opciones de anotación antes de la definición por penales.

¡¡ERA EL BOLETO A CUARTOS!!



Increíble el gol que se perdió Jaminton Campaz frente al arco de Kobel para el 1-0 de Colombia en el final del alargue. pic.twitter.com/aw3UJGcsSj — DSPORTS (@DSports) July 7, 2026

Daniel Muñoz sorprendió al lateral, le ganó la posición y dejó totalmente habilitado al volante de Rosario Central, quien envió la pelota por encima del arco.

“Andan en BMW para arriba”

Los comentarios por el gol que falló Campaz no se han hecho esperar y, por supuesto, sobresale un video con el hincha argentino Iván Zen como protagonista. Su clip se ha convertido en tendencia en redes sociales cada vez que un atacante pierde una opción clara de gol.

Sus palabras fueron una crítica a la forma en que viven los futbolistas y a la calidad de vida que pueden darse, en contraste con los posibles errores que pueden cometer en la cancha.

El clip original de Zen ocurrió en 2017, durante un partido de Independiente de Avellaneda en Argentina. Su familia hizo viral el enojo y sus frases impactaron en redes sociales. La versión relacionada con Jaminton Campaz no podía faltar.

“Lo único que quise expresar en ese video es que me pareció excesivamente caro lo que yo estaba pagando por un fútbol que, la verdad, no valía el precio que estaba pagando”, dijo Iván Zen en declaraciones a TyC Sports en 2025.

Con los memes como protagonistas en redes sociales, la Selección Colombia continúa analizando lo que ocurrirá con el cargo de director técnico ante la crisis generada por la prematura eliminación en octavos de final. Muchos nombres han sido mencionados en redes sociales, aunque Néstor Lorenzo tendría serias opciones de continuar y seguir con su proceso deportivo.