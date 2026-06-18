Néstor Lorenzo se fue viral en el Mundial 2026: le pillaron peculiar gesto en el gol de Campaz a Uzbekistán

Néstor Lorenzo dejó una imagen que se volvió viral luego de la victoria de Colombia por 3-1 ante Uzbekistán. Una cámara siguió al técnico de la Tricolor cuando Jáminton Campaz anotó el último de los goles cafeteros, siendo un cabezazo en el 90+9′.

La reacción de Lorenzo tras la victoria ante Uzbekistán con tres goles en el Mundial 2026: “Hay que mejorar”

La jugada es una de las más comentadas en lo que va del Mundial 2026. Juan Camilo Cucho Hernández peleó el balón en la banda y envió un centro perfecto que acabó cabeceando Campaz para decretar el 3-1 final. Lorenzo siguió tan atento la jugada que desde la raya técnica hizo el gesto de cabezazo, como si fuera el propio Jáminton.

Miles de reproducciones y cientos de comentarios se llevó el video. Luego, se vio al DT volteándose para abrazar a sus colaboradores en el banco técnico, todos felices por un triunfo que los dejó como líderes del grupo.

Néstor Lorenzo habló del cambio de Campaz por James

La historia detrás del gol de Campaz tiene todo tipo de curiosidades. Por ejemplo, el atacante de 26 años ingresó a los 72′ por el capitán de la Selección Colombia, James Rodríguez. Ya en zona mixta, después del encuentro, Campaz confesó que el 10 le dejó sus mejores deseos para que anotara en el partido.

Sin embargo, hubo críticas en redes sociales por el cambio de James por Campaz. Varios usuarios señalaron que les hubiera gustado ver a Juan Fernando Quintero en el campo, aunque Jáminton acabó respondiendo de la mejor manera.

James Rodríguez abraza a Jáminton Campaz tras el partido de Uzbekistán vs. Colombia. Foto: AP Photo/Ashtin Barker

“Ayer lo dijimos, que los 26 estaban a un muy buen nivel; es más, el cambio podía ser otro. Elegimos por características jugadores de banda para tapar la doble presencia de banda que tienen ellos”, dijo Néstor Lorenzo a la prensa sobre los cambios del partido.

También habló sobre el buen ambiente que hubo en el estadio de Ciudad de México, con más de 80.000 colombianos haciendo fuerza por el combinado cafetero. El momento del himno nacional provocó lágrimas en muchos de los asistentes, incluidos jugadores.

¡UN MOMENTO REALMENTE EMOCIONANTE! Así sono el Himno de Colombia en la previa al partido contra Uzbekistán.



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“La verdad es que es una energía hermosa, pero también emocionalmente le pesó a algunos muchachos. Creo que de los que más corren, de los que mejor están físicamente, hoy sufrieron el partido desde ese punto de vista y tiene que ver un poco con la carga emocional que genera el primer partido y el marco en el que jugamos. Y aparte con la obligación de ser el protagonista y ganar porque todos nos daban como favoritos, lo cual a nadie le gusta”, afirmó Néstor en declaraciones recogidas por Caracol Radio.