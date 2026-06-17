El gol de Jaminton Campaz que liquidó a Uzbekistán: locura en Colombia tras la jugada del Cucho Hernández

A los 90+9′, Jaminton Campaz puso el 3-1 definitivo a favor de Colombia sobre Uzbekistán, por la primera fecha del grupo K en el Mundial 2026. Fue este miércoles, 17 de junio, en el estadio Ciudad de México.

Pero más allá del gol de Campaz, es viral en el Mundial la jugada de Juan Camilo ‘el Cucho’ Hernández. El delantero peleó por mantener la pelota, se hizo con ella y mandó un centro que Jaminton no desaprovechó.

¡¡¡LOCURA CAFETERA!!! Cucho Hernández luchó por la pelota y asistió al Bichito Campaz, quien firmó el 3-1 de Colombia contra Uzbekistán.



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Así fue el Colombia vs. Uzbekistán

A Uzbekistán tardó poco en entrarle el miedo del novato. Los de Fabio Cannavaro empezaron con personalidad, buscando la portería rival, pero tras un cuarto de hora serio se quedaron sin salida. Un par de pérdidas en zona peligrosa metieron el miedo en el cuerpo a la selección asiática y se convirtió en cuestión de tiempo el 0-1.

Para ello, Colombia tuvo que rizar. James Rodríguez no estuvo inspirado, el juego por bandas no terminaba de funcionar y por dentro no había conexión. El cuadro uzbeco se centró en defender y el americano, en buscar huecos. La solución al atasco cafetero la dio Luis Díaz, con un gran desmarque y un balón al poste.

Como un oasis en el desierto, Eldor Shomurodov quiso dar aire a los suyos, aguantar alguna posesión para los de Cannavaro, pero el delantero del Basaksehir apenas ganó segundos contra el asedio. El muro de la debutante terminó de quebrarse con otro desmarque a la espalda, cual delantero, del lateral derecho Daniel Muñoz.

El jugador del Crystal Palace definió de puntera casi en área pequeña un perfecto pase de Luis Díaz, sorprendiendo desde segunda línea como solución al denso tráfico por dentro. Cannavaro cambió su banda izquierda para el segundo tiempo, pero Uzbekistán se mostró como un equipo totalmente inofensivo.

Colombia celebrando el triunfo sobre Uzbekistán por la primera fecha de la fase de grupos del Mundial 2026. Foto: AP Photo/Fernando Llano

Con todo, los de Néstor Lorenzo se durmieron de manera increíble y Abbosbek Fayzullaev escribió su nombre en la historia del fútbol uzbeko.

El despliegue de Shomurodov tuvo esta vez su premio, con un remate repelido por el meta Camilo Vargas que persiguió Fayzullaev hasta la línea de gol (1-1). El primero en un Mundial para su país quedó para los libros, pero en el Ciudad de México ‘murió’ a los cinco minutos con el 1-2 de Luis Díaz. El centrocampista del Racing de Santander Gustavo Puerta, novedad en el once, se consagró con el robo y la asistencia al delantero del Bayern, decisivo en ataque.

Finalmente, Campaz sentenció todo y le dio tres puntos de oro a Colombia.

*Con información de Europa Press