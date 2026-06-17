Magistral jugada de Luis Díaz que resuena en el Mundial 2026: magia ante Uzbekistán es viral

El guajiro Luis Díaz se luce apenas en su debut en el Mundial 2026 con excelente jugada ante la Selección Uzbekistán del italiano Fábio Canavaro. El volante del Bayern Múnich solamente tuvo que afinar sus toques de mago para avivar el mítico Estadio Azteca.

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Sobre el minuto 40 del primer tiempo, cuando ya la ansiedad comenzaba a hacer de las suyas en la afición colombiana, Luis Díaz sorprendió a la ordenada defensa de Uzbekistán, que no estaba dando espacios y se alargaba con férrea línea de cinco para que la velocidad de Colombia no se lo devorara.

Una desatención fue cobrada por todo lo alto para que Lucho quede como la figura del primer tiempo. La desconcentración de los debutantes en un Mundial lo pagaron caro y la picardía de Daniel Muñoz hizo sentir el ‘jugadón’ de Lucho casi desde la zona media de la cancha.

¡GOOOOOLAZOOOO DE COLOMBIA!



Daniel Muñoz apareció y definió de primera para el 1-0 ante Uzbekistán , luego de una asistencia de lujo de Luis Díaz. pic.twitter.com/jyK2hzrbxj — DSPORTS (@DSports) June 18, 2026

Luis Díaz vio la tranquilidad en exceso de Uzbekistán y levantó el balón por los aires mexicanos para que Daniel Muñoz interviniera como un nueve más, dejando al lado sus labores por el costado para dejar confusa a la defensa asiática. Ese toque preciso le sirvió al lateral del Crystal Palace de la Premier League para anotar el 1-0 en el Azteca.

Este debut era uno de los más esperados en el Mundial 2026 y Colombia hasta el momento cumple tras el pase de Luis Díaz y el gol de Daniel Muñoz. Los tres puntos caen muy bien en esta primera salida, pues casi que garantizan la clasificación a la segunda ronda del torneo.

Gol de Daniel Muñoz tras jugada de Luis Díaz

El sentimiento patrio, que ya había invadido el Estadio Azteca desde los actos protocolarios, se apoderó por completo del recinto deportivo si es porque un gol le hacía falta a la fiesta. Se reportan algo más de 60 mil compatriotas en el ‘Coloso de Santa Úrzula’ apoyando a la Tricolor.

El conjunto asiático paró sus líneas muy fuerte, pudo neutralizar a Colombia en varios tramos pero era cuestión de tiempo para que se salieran un momento por la puerta emergente.

A medida que avanzaban los minutos, el físico fue pasando cuenta de cobro y los jugadores de Uzbekistán mostraron falencias o fugas de desconcentración que los cafeteros no dejaron pasar. Así fue como los suspicaces Lucho y Dani se aprovecharon para dar la tranquilidad que se esperaba desde el primer minuto.