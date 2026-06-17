Daniel Muñoz marca el primer golazo de Colombia en el Mundial 2026: excelsa asistencia de Luis Díaz

A los 40′ del primer tiempo, Daniel Muñoz marcó el primer gol de Colombia, ante Uzbekistán, este miércoles 17 de junio y por la primera fecha del grupo K en el Mundial 2026.

¡QUÉ GOLAZO, POR FAVOR! Exquisita asistencia de Lucho Díaz y definición de primera de Daniel Muñoz para el 1-0 de Colombia contra Uzbekistán.



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Se trata del primer gol de Colombia en este Mundial 2026 después de 2.906 días. La última vez había sido Yerry Mina, ante Inglaterra, en los octavos de final de Rusia 2018.

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De la jugada del gol de Colombia no solo resalta la definición de Daniel Muñoz, sino la excelsa asistencia que dejó Luis Díaz en el campo. El guajiro envió un pase desde varios metros de distancia, luego de que Muñoz le marcara a dónde iba a correr dentro del área.

La euforia se apoderó por completo del estadio Ciudad de México, con una asistencia récord de hinchas colombianos. Reportan más de 60 mil aficionados hinchando por la Tricolor en uno de los llamados templos del fútbol internacional.

Un primer tiempo para Colombia

La emoción del himno se apoderó por completo de los jugadores de la Selección Colombia. Luego, entraron al campo con algo de imprecisiones, pero también rescatando la virtud defensiva de la zaga uzbeka.

El conjunto asiático paró sus líneas, evitando recibir un gol tempranero, y es cierto que pudo neutralizar a Colombia en varios tramos. Sin embargo, a medida que avanzaban los minutos, los jugadores de Uzbekistán fueron mostrando falencias que los futbolistas cafeteros no dejaron pasar.

Luis Díaz ya había rematado el balón contra el palo, antes del primer gol de Colombia. De hecho, el guajiro fue el destacado del partido en la primera parte, volviendo loca la lateral de Uzbekistán, desbordando y zafándose de la marca a lo largo del compromiso.

ERA UN GOLAZO, LUCHO. el palo le negó a Díaz el primero para Colombia ante Uzbekistán.



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¡SE LLEVÓ TODO PUESTO!!! Khusanov fue amonestado en el partido entre Uzbekistán y Colombia por esta dura entrada a Lucho Díaz.



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Fue la misma genialidad de Luis Díaz la que rompió la paridad a favor de Colombia. Un pase como los que deja en Bayern Múnich fecha a fecha y que se vuelven tendencia en Bundesliga, pero ahora con el combinado nacional.

Así las cosas, Colombia se marchó al descanso ganando 1-0 y la expectativa está en que los dirigidos por Néstor Lorenzo puedan mantener su ventaja, o ampliarla, y más tomando en cuenta el resultado que dejó el partido entre RD Congo y Portugal.

Y es que antes del juego de Colombia contra Uzbekistán, los lusos y los africanos empataron 1-1 en un sorpresivo marcador tendencia de la Copa del Mundo. Si Colombia mantiene su ventaja, y gana, sumará tres puntos y quedará líder de la zona.