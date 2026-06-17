Portugal se atasca con RD Congo y deja el camino servido a Colombia: otro palo en el Mundial 2026

Otro decepcionante debut de una favorita en el Mundial 2026. Esta vez fue Portugal, que no pudo con RD Congo y logró arañar apenas un empate 1-1 en el inicio del grupo K.

Para la Selección Colombia, que se estrena en la noche ante Uzbekistán, es un aliciente, pues de ganar la Tricolor tomaría la cima de la zona.

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El primer gol de la Seleção das Quinas llegó temprano, con un cabezazo de Joao Neves al minuto 6, augurando un escenario favorable para los europeos.

Pero el Congo fue más, y puso la igualdad a los 45+5′ con otro cabezazo de Yoane Wissa. Ese se convirtió en el primer tanto que la República Democrática del Congo hace en un Mundial.

Un deslucido Cristiano Ronaldo

El liderazgo del comandante se hizo sentir desde la salida al campo. Tras una arenga, CR7 corrió al frente de todo el equipo, mientras el estadio vibraba al grito de ¡Siuuu!, su tradicional celebración cada vez que anota. Pero este miércoles se la quedó debiendo a la hinchada.

Ni bien empezó el juego, CR7 no perdió el tiempo para encarar por el extremo izquierdo, haciendo trabajar a Aaron Wan-Bissaka y a Chancel Mbemba.

Cristiano Ronaldo se lamenta por el resultado de Portugal vs. RD Congo. Foto: Xinhua via AFP

Viendo el espacio, quien lo aprovechó fue Pedro Neto a los seis minutos, con un servicio que fue directamente a la cabeza de Joao Neves. El mediocampista del PSG la mandó al fondo.

Pero el Congo se reorganizó rápido y no estaba dispuesto a ceder. Yoane Wissa y Cedric Bakambu disparaban a matar, pero aún sin dar en el blanco. Luego el juego se convirtió en una disputa en el mediocampo, con ataques inicialmente equilibrados de ambas escuadras.

Los leopardos adelantaban sus líneas para presionar, y Edo Kayembe volvía a tirar. Parecía tener una estrategia para incomodar a la Seleção das Quinas. Y así fue.

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Congo encaraba con verticalidad y velocidad. Portugal pasó buena parte de la primera mitad solo cortando el juego rival. CR7 gesticulaba y pedía a sus compañeros una habilitación, sin éxito. Cristiano intentaba participar en la confección del ataque, pero sus colegas perdían la bola.

La defensa de los leopardos, en tanto, incomodaba cualquier intento. Los compañeros del comandante andaban sin rumbo claro y, en la última acción de la primera mitad, un tiro de esquina congolés cruzó el campo hasta Arthur Masuaku.

Yoane Wissa, delantero de RD del Congo que marcó a Portugal en la fecha 1 del Mundial 2026. Foto: Getty Images via AFP

Este devolvió un centro directo hasta la testa de Wissa. Para adentro, llegó la igualdad antes de irse al descanso y la fiesta en la barra congolesa, que bailó y alentó todo el juego.

En la segunda mitad, Portugal seguía pasiva, como esperando el contragolpe. Mantuvo un ritmo bajo frente a los de África Central, que quemaban todas sus naves en el duelo.

Estrellas sin brillo

Presos del ímpetu, el Congo descuidó temporalmente la zaga; Joao Cancelo consiguió escabullirse a los 55 para rematar de chilena, aunque adelantado. En campo contrario, Kayembe seguía probando. Portugal no conseguía organizarse y Cristiano Ronaldo y la estrella del Manchester United, Bruno Fernandes, tocaban la bola poco o nada.

A los 67, una jugada por la derecha llegó a CR7, pero la desvió. El atacante del Al Nassr la volvió a desperdiciar a los 74. Esta vez el Comandante prefería quedarse en el centro, pero el arco se le cerraba y la bola tampoco llegaba certera.

La línea de defensa del Congo entendió y volvió a cerrar los espacios. Portugal apostaba ahora por sus individualidades, con Joao Cancelo y Fernandes. Pero el juego se les iba de las manos y Tomas Araujo se llevó una amarilla tras chocar aparatosamente con un rival.

Las estrellas millonarias del Manchester City, Paris Saint-Germain y Manchester United no brillaban.

Así inició el sexto y último Mundial de Cristiano Ronaldo.

*Con información de AFP.