Los dos goles que falló Cristiano Ronaldo contra RD Congo: prensa portuguesa le cae con todo

Portugal no pasó del empate frente a RD Congo en la fecha 1 del grupo K. Aunque todo el planeta los daba como favoritos, el equipo de Roberto Martínez pecó por la falta de efectividad y arrancó con pie izquierdo su participación en el Mundial 2026.
Ahora Colombia tiene una oportunidad de oro para asumir el liderato en su partido frente a Uzbekistán, programado para este mismo miércoles a las 9:00 de la noche.
Cristiano Ronaldo pudo evitar el tropiezo de su país, pero falló las dos ocasiones claras que tuvo contra el arco defendido por Lionel Mpasi.
Ambas se dieron en el segundo tiempo. La primera fue a los 68 minutos, cuando Francisco Conceição ganó la línea y la pasó atrás para la llegada del astro portugués.
Cristiano trató de darle destino de portería, pero la mandó a un lado del vertical izquierdo. “Bruno Fernandes quedó ahí con los brazos extendidos. El centrocampista estaba justo detrás de él”, apuntó A Bola.
“Ronaldo dispara desviado, con el balón cayendo a sus espaldas. Detrás de él estaba Bruno Fernandes, que se quedó pidiendo el balón”, dijo por su parte O Jogo.
¡LO TUVO EL BICHO PARA PORTUGAL! ❌⚽— DSPORTS (@DSports) June 17, 2026
Cristiano Ronaldo recibió de Conceicão, pero no pudo acomodarse para definir y la pelota terminó afuera. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/445b2qQMQj
Cristiano Ronaldo, sin puntería
Cristiano Ronaldo no es un jugador acostumbrado a fallar ocasiones de gol, pero en este partido frente a RD Congo estuvo sin puntería.
Al minuto 74 tuvo una ocasión calcada a la anterior. Conceição volvió a ganar la línea, la centró hacia atrás y CR7 llegó en carrera para definir. Desafortunadamente, el balón salió desviado y los miles de asistentes al NRG Stadium se quedaron con el grito de gol en la garganta.
“¡Otra oportunidad para Portugal! Francisco Conceição se escapa por la derecha y encuentra a Ronaldo, cuyo disparo se va desviado. CR7 apenas puede creerlo y se queda mirando al cielo”, reaccionó A Bola.
Portugal tuvo opciones, pero falló en el último remate a puerta. “El capitán recibe de nuevo el balón de Conceição, y el resultado es el mismo que hace unos minutos“, escribió O Jogo.
¡UNA ACCIÓN IDÉNTICA A LA ANTERIOR: OTRA VEZ LO TUVO CRISTIANO RONALDO! 😱🇵🇹#MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/LVNt9SWkSJ— DSPORTS (@DSports) June 17, 2026
La reacción de Roberto Martínez
El combinado luso ahora tendrá que esperar al resultado de Uzbekistán vs. Colombia para redirigir su estrategia hacia la clasificación. Matemáticamente, todavía puede avanzar como líder del grupo K, aunque las cosas están más complicadas que como empezaron.
Roberto Martínez, técnico de Portugal, llamó a la tranquilidad de los hinchas. “Es mejor tener una actuación como esta en la fase de grupos y mejorar mucho, porque la actitud fue muy buena. Los aspectos individuales que necesitamos mejorar estuvieron presentes en el partido“, apuntó el estratega español.
El próximo partido de Cristiano Ronaldo y Portugal será el próximo martes 23 de junio, enfrentando a Uzbekistán en este mismo escenario donde empataron contra Congo.