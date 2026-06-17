Analista arbitral revela por qué no era tarjeta roja para Lionel Messi: dio su explicación

Lionel Messi se salvó de ser expulsado en su primer partido del Mundial 2026. Sobre el minuto 31 le pegó por detrás al defensor Aïssa Mandi y el video de la repetición generó polémica a nivel internacional, mucho más después de que marcara triplete frente a Argelia.

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Las opiniones están divididas sobre la decisión del árbitro Szymon Marciniak, que vio la jugada desde cerca y aunque pitó la falta de Messi no le sacó ni siquiera una tarjeta amarilla.

Es cierto que la FIFA aconsejó a los árbitros de manejar las tarjetas y evitar múltiples amonestaciones en los partidos de este Mundial, sin embargo, la zona de contacto podría prestarse para una revisión más exhaustiva en la cabina del VAR.

Finalmente, Leo Messi siguió en el campo de juego y fue el autor de los tres goles del partido para que Argentina se monte al liderato del grupo J.

RASPA EL CAPITÁN: Messi fue con todo a presionar la salida de Argelia y cometió falta.



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“No era roja para Messi”

José Borda, analista arbitral colombiano, aseguró que el contacto de Messi sobre Mandi no era suficiente para expulsar al astro argentino, aunque si debió ver la tarjeta amarilla.

“En Argentina vs Argelia el árbitro Marciniak no sacó tarjetas amarillas ni rojas en el partido. Sin embargo hubo una acción de Messi a Mandi que merecia tarjeta para el argentino, para mi era amarilla por la intensidad y porque fue un raspón“, explicó.

Específicamente sobre la revisión de una posible tarjeta roja, explicó que “la intensidad era media y el punto de contacto fue un raspon. Roja no era, amarilla sí“.

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Según el reglamento de la IFAB esta sería una falta temeraria: “Es la acción en la que un jugador realiza una acción que entraña daño físico (no necesariamente grave) sin tener en cuenta el riesgo o las consecuencias para su adversario, por lo que deberá ser amonestado”.

El punto de quiebre está en el uso de la fuerza excesiva, algo que Borda no considera en la acción de Messi sobre Mandi. “Es la acción en la que el jugador se excede en la fuerza y la impetuosidad empleada o pone en peligro la integridad física del adversario, por lo que deberá ser expulsado”, indica la IFAB.

Lionel Messi choca su mano derecha con Aissa Mandi antes del partido por el grupo J. Foto: AP Photo/Reed Hoffmann

Consecuencias para Marciniak

Lionel Messi podrá jugar el siguiente partido de Argentina vs. Austria y las consecuencias de un posible error podrían ser asumidas por el árbitro Marciniak.

Internamente, la FIFA hace análisis al desempeño de los árbitros y los castiga con menos protagonismo en los siguientes juegos del Mundial.

Así como las 48 selecciones participantes, los árbitros también se juegan su clasificación a la final de la Copa del Mundo y Marciniak ya parece tener puntos en contra por lo sucedido entre Argentina y Argelia.