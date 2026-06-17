Así reaccionó Erling Haaland al triplete de Messi en el Mundial 2026: la cara lo dice todo

Fue un estreno brillante para Lionel Messi. Quien lidera a Argentina en el Mundial 2026 se estrenó en la noche del martes de forma magistral con un triplete ante Argelia.

Su faena empezó al minuto 17 y la completó con los tantos del 60′ y 76′. Después fue sustituido y vio el fin del partido desde la comodidad del banco de suplentes, sabiendo que hizo el trabajo de forma perfecta.

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El 10 rosarino arrancó el camino junto a la albiceleste, donde buscan retener la corona de campeones del mundo que ganaron en Qatar 2022.

Dicha tarea no se ve sencilla, pero contar con un astro como Leo facilita las cosas para sus compañeros y el entrenador, Lionel Scaloni.

Como es habitual, las reacciones del mundo entero a las actuaciones destacadas de las grandes figuras se toman las redes. Esta vez, quien sorprendió mencionando a Messi tras su triplete fue Erling Haaland.

Reacción de Erling Haaland al triplete de Lionel Messi en el estreno del Mundial 2026 Foto: Captura a Snapchat de Erling Haaland

Sí, el mismísimo delantero de Noruega que había debutado horas antes con doblete y sueña con hacer historia, en una de sus cuentas de redes sociales personales dejó en mensaje sobre el capitán argentino.

“Messi es una demente”, fue el corto pero contundente mensaje que puso el noruego junto a una cara sonriente que dio cuenta de su éxtasis por ver jugar así a Lionel.

Fin de fecha de caducidad

Lionel Scaloni se rindió una vez más ante su pupilo Lionel Messi, autor del triplete que este martes le dio el triunfo 3-0 a Argentina en el debut ante Argelia en el Mundial, y aseguró que será “el mejor” hasta que el rosarino quiera.

En una noche más para la historia de una carrera de ensueño, Messi anotó su primer triplete en un Mundial en la misma jornada en la que se transformó en el primer jugador en disputar seis Copas del Mundo.

Además, igualó al alemán Miroslav Klose como máximo artillero en los Mundiales, con 16 tantos.

Lionel Messi celebrando uno de sus goles frente a Argelia. Foto: AP Photo/Charlie Riedel

“Leo... es difícil explicarlo. A nosotros no nos sorprende porque lo vemos diariamente y, bueno, (será) hasta que él quiera ser el mejor”, dijo Scaloni en conferencia de prensa, tras el fin del partido en Kansas City.

Hace dos décadas “que lo hace, todos los santos partidos, y es emocionante verlo, la verdad; creo que no solo nosotros los argentinos, cualquier persona que le guste el fútbol, puede ver lo que hizo hoy con 38. Es algo difícil de explicar”, agregó el DT.

Scaloni destacó que la Pulga logró algo “difícil de explicar”, que es conjugar que lo vean “como si fuera un dios y que también lo vean como si fuera un pibe de barrio”.

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Sobre el partido, el entrenador campeón del mundo en Catar 2022 resaltó que su rival hizo “las cosas bien” en un primer tiempo en el que a su equipo le faltó tenencia de balón.

En la antesala a la conferencia, Scaloni dijo que “siempre el primer partido es complicado, más contra un rival difícil”, como Argelia.

También reconoció que “la cabeza cuenta un montón, el traspié de Catar contaba, teníamos eso en la cabeza y la verdad haber ganado nos da tranquilidad”, dijo el entrenador al recordar que el camino al título en el pasado Mundial comenzó con derrota.

*Con información de AFP.