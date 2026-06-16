¿Qué partidos del Mundial 2026 se juegan este 17 de junio? Fecha, horario y canal de TV

El día para volver a ver a la Selección Colombia en un Mundial de fútbol llegó. Tras ocho años de ausencia, la agenda marca una cita obligatoria este miércoles, 17 de junio, ante Uzbekistán por la fecha 1 del grupo K del torneo que se juega en Norteamérica durante mediados de 2026.

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La Tricolor será una de las últimas representantes de la Conmebol en entrar en acción en esta primera fecha. Ya lo hicieron en días pasados Paraguay, Brasil, Ecuador, Uruguay y Argentina, siendo la ‘Albiceleste’ la única que pudo ganar, tras dos empates y dos derrotas. La Selección Colombia espera llegar al umbral de dos triunfos de Sudamérica en esta Copa del Mundo.

No ha sido un Mundial sencillo para los equipos sudamericanos, más allá de la victoria de Argentina ante Argelia. La presión para Colombia va en aumento y el técnico Néstor Lorenzo toma sus precauciones y más ante un rival casi misterioso como Uzbekistán. Por fortuna, todas las piezas llamadas a la cita mundialista están a disposición, incluido Jhon Córdoba, quien era duda por molestias musculares.

James Rodríguez tiene la motivación por todo lo alto en el que sería su último Mundial. Luis Díaz, por su parte, vivirá su primera vez en un torneo así tras el fracaso de Qatar 2022. Dicha combinación de experiencia con sangre renovada se espera que sea el junte ideal para una gran Copa del Mundo.

Portugal e Inglaterra entran en acción

La Selección Portugal, liderada por Cristiano Ronaldo, también entra en acción a primera hora este 17 de junio, ya que enfrenta a la República Democrática del Congo en Houston, en lo que es otro partido del Grupo K. Colombia sigue atenta la actividad de sus otros dos contendientes en la pelea por un cupo a la siguiente fase.

A segunda hora, en la tarde de Colombia, la Selección Inglaterra, otra de las favoritas, se verá las caras con la Selección Croacia de Luka Modric. Duro rival para los ingleses, que esperan definitivamente saldar la deuda que tienen de años atrás en los Mundiales. Panamá se verá con Ghana.

Horarios y canal de TV para los partidos del 17 de junio

Aquí tienes la lista completa y detallada de los partidos del Mundial 2026 programados para este miércoles 17 de junio, organizada de manera cronológica con sus estadios, horarios para Colombia y las opciones de transmisión en televisión y streaming:

Portugal vs. RD Congo (Grupo K)

Hora de Colombia: 12:00 p.m. Estadio: NRG Stadium – Houston, Estados Unidos. Dónde ver en Colombia: Televisión: DSports (DirecTV, Canales 610/1610). Streaming: DGO (DirecTV GO) y Paramount+ .



Inglaterra vs. Croacia (Grupo L)

Hora de Colombia: 3:00 p.m. Estadio: AT&T Stadium – Arlington/Dallas, Estados Unidos. Dónde ver en Colombia: Televisión: DSports (DirecTV) Streaming: DGO y Paramount+ .



Ghana vs. Panamá (Grupo L)

Hora de Colombia: 6:00 p.m. Estadio: BMO Field – Toronto, Canadá. Dónde ver en Colombia: Televisión: DSports (DirecTV). Streaming: DGO y Paramount+ .



Uzbekistán vs. Selección Colombia (Grupo K)