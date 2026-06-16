¿Argenfifa? La jugada por la que piden roja a Messi contra Argelia: el juez la ignoró y Argentina celebra

Lionel Messi sublime, majestuoso. Coloque el adjetivo que quiera tras la gesta que consiguió en Kansas directo para la historia de los Mundiales. El astro argentino le anotó tres goles a Argelia con la Selección Argentina, en partido válido por la primera fecha del Grupo J.

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Esto ratifica al astro argentino como leyenda, pues sumando los tantos que ha hecho desde Alemania 2006, ya llegó a 16 en su historial en la máxima cita de la FIFA y empató a quien era en solitario el máximo goleador en la historia de los mundiales, Miroslav Klose.

Todo esto no pudo ser perfecto luego de que se filtrara una durísima jugada con Messi como protagonista. Muchos en las redes sociales piden tarjeta roja para el astro argentino luego de que colocara los ‘taches’ a un defensa argelino. En las imágenes se ve cómo sobre el minuto 31 lanza un duro pisotón que dejó a su rival en el suelo.

La jugada es viral en las redes sociales y las quejas por lo que sucedió no paran. Primero por el fuerte golpe que puede generar una lesión gravísima al rival, luego porque el juez central evadió el correctivo disciplinario y ni siquiera fue a ver las pantallas del VAR.

Es una jugada de presunta roja por la violencia de la entrada, que en las pantallas del VAR puede que tenga un efecto contrario y se reverse la primera medida, que no fue otra que reanudar el partido. Incluso, la palabra ‘Argenfifa’ fue viral en la red social X con las fotos y videos siendo virales.

Triplete para cambiar la historia

Sin revisión del VAR y el trámite del juego para nada alterado, Lionel Messi siguió su rumbo ante Argelia para cambiar la historia. La dura entrada pasó cuando el partido iba 0-0 y cerró 3-0 con triplete del astro argentino.

RASPA EL CAPITÁN: Messi fue con todo a presionar la salida de Argelia y cometió falta.



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De esta manera, Messi pasó de tener 13 dianas en la historia de los Mundiales y la sexta posición en el ranking, a obtener 16 tantos e igualar a Miroslav Klose en lo más alto. Eso sin contar que a Lionel todavía le faltan rivales como Austria y Jordania.

Lionel Messi estelar que se llevó la pelota tras su histórico hat-trick. Foto: X: @Argentina

Tras el partido, a Messi se le vio muy bien, contento con sus compañeros por el triunfo que acaba de obtener. Le agradeció a su fiel hinchada que se dio cita en Kansas para observar la gesta histórica que elaboró apenas en su primera salida.