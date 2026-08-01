Venta de vehículos nuevos mantiene su aceleración en Colombia; esto creció en el mes de julio

El mercado automotor colombiano continúa mostrando señales de recuperación y consolidación. Durante julio de 2026 se matricularon 28.633 vehículos nuevos en el país, lo que representa un crecimiento del 20 % frente al mismo mes del año anterior, de acuerdo con el más reciente informe presentado por la ANDI y Fenalco con base en cifras del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).

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El buen desempeño del sector también se refleja en el balance acumulado del año. Entre enero y julio se registraron 186.253 vehículos nuevos, cifra que equivale a un incremento del 44,5 % en comparación con el mismo periodo de 2025, confirmando una tendencia positiva para la industria automotriz durante 2026.

El informe fue presentado por la ANDI y Fenalco. Foto: guillermo torres-semana

Uno de los segmentos con mayor dinamismo continúa siendo el de la movilidad sostenible. En julio, las matrículas de vehículos eléctricos alcanzaron las 4.870 unidades, un crecimiento del 211 % frente al mismo mes de 2025.

Por su parte, los vehículos híbridos también mantuvieron su tendencia al alza con 9.410 registros, un aumento del 23,2 % respecto al año anterior.

Por categorías, las vans encabezaron el crecimiento mensual con una variación del 64,5 %, seguidas por los vehículos utilitarios deportivos (SUV), que aumentaron 33,3 %, y los taxis, cuyo crecimiento fue del 20,1 %. En contraste, segmentos como las camionetas y los vehículos comerciales de carga registraron disminuciones en las matrículas del mes.

En cuanto a las marcas, Kia lideró el mercado durante julio con una participación del 14,1 %, seguida por Toyota (11,2 %), Renault (9,6 %), Tesla (6,6 %) y Suzuki (6,6 %). En conjunto, estas cinco marcas concentraron cerca del 48 % de los vehículos matriculados en el séptimo mes del año.

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El informe también destaca el crecimiento de Tesla en el mercado colombiano. El modelo fue la línea con mayor número de matrículas durante julio, con una participación del 6,3 %, ubicándose por encima de modelos tradicionales como el Kia Picanto y el Renault Duster.

A nivel territorial, Bogotá se mantuvo como el principal mercado automotor del país con 8.197 vehículos matriculados en julio, un crecimiento del 50,5 % frente al mismo mes de 2025.

Las ventas de vehículos siguen creciendo en Colombia, en especial de autos eléctricos e híbridos. Foto: 123RF Foto: El País

Le siguieron Medellín, Cali, Barranquilla y Cúcuta, mientras que Sincelejo registró el mayor incremento porcentual mensual con un aumento del 52,2 %.

“Los resultados evidencian que el sector automotor mantiene una recuperación sólida durante 2026, impulsado por una mayor demanda de vehículos de bajas emisiones y por el crecimiento sostenido de las principales ciudades del país”, señala el informe.

De mantenerse esta tendencia durante el segundo semestre, la industria podría cerrar el año con uno de los mejores desempeños registrados desde la recuperación posterior a la pandemia, consolidando el repunte observado desde comienzos de 2026.