Fiat presentó cambios en su estrategia para fortalecer su presencia en Colombia

Fiat dio a conocer cambios en su estrategia para fortalecer su presencia en el mercado colombiano, con una propuesta enfocada en ampliar su portafolio de vehículos híbridos, incorporar nuevos modelos y reforzar acciones de servicio y posicionamiento de marca.

Como parte de esta estrategia, la compañía señaló que busca conectar con nuevos compradores a través de la iniciativa ‘Pasión por la VITA’. Según explicó, el enfoque contempla una oferta de movilidad en la que el diseño, el color y la tecnología tienen un papel relevante para responder a las necesidades de los usuarios.

“En Fiat entendemos que la movilidad debe ser tan ingeniosa y divertida como la vida misma, por eso nuestra estrategia para 2026 se centra en conectar emocionalmente con los nuevos compradores a través de la ‘Pasión por la VITA’”, afirma Mario Esteban Correa, director de marca para Colombia.

El directivo agregó que la llegada del Fiat 600 hace parte de esta nueva etapa. “Con la llegada del Fiat 600 como nuestro nuevo vehículo de efecto halo, no solo estamos entregando un ícono del diseño italiano, sino que estamos revitalizando nuestra imagen para demostrar que la innovación y la elegancia son ahora más accesibles que nunca”.

La empresa indicó que mantendrá la Fiat Fiorino dentro de su oferta para emprendedores, pequeñas empresas y negocios de última milla, mientras continúa desarrollando un portafolio orientado a distintos perfiles de usuarios.

Además, informó que fortalecerá alianzas con sectores como la gastronomía, la moda y el arte, así como su programa de servicio posventa “Con Fiat Confía”.

“Nuestro objetivo es que Fiat sea percibida como una marca aspiracional pero cercana, donde cada detalle, desde el diseño de nuestros vehículos hasta nuestras activaciones lifestyle, refleje la sofisticación de la cultura italiana adaptada al contexto colombiano”, concluye Correa. Según la compañía, estas acciones hacen parte de su estrategia para consolidar su operación en el país.