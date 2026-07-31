Cierres viales en Bogotá este fin de semana: consulte las vías afectadas por el Red Bull Moto Urbano y el Festival de Verano 2026

Bogotá tendrá un fin de semana con importantes afectaciones en la movilidad debido a la realización de dos eventos masivos: el concierto inaugural del Festival de Verano 2026 y el Red Bull Moto Urbano 2026. Para garantizar la seguridad de los asistentes y reducir el impacto en la circulación vehicular, la Secretaría Distrital de Movilidad pondrá en marcha planes especiales de manejo de tránsito que incluyen cierres viales, desvíos, monitoreo permanente y presencia de personal en las calles.

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El primero de los cierres se implementará el sábado 1 de agosto por el concierto de apertura del Festival de Verano, que se llevará a cabo en el Parque Metropolitano Simón Bolívar. La medida contempla el cierre total de la calzada sur de la calle 63, entre las carreras 68 y 60, incluida la ciclorruta ubicada en ese costado, desde las 8:00 de la mañana hasta las 12:00 de la noche.

Los ciclistas podrán utilizar la ciclorruta del costado norte de la avenida calle 63, mientras que los conductores que transiten por el sector deberán tomar la calle 26 como corredor alterno para evitar congestiones.

Por su parte, el Red Bull Moto Urbano 2026 generará restricciones en el norte de la capital. La calle 85, entre las carreras 13 y 15, permanecerá cerrada desde las 4:00 de la mañana del sábado 1 de agosto hasta las 3:00 de la tarde del domingo 2 de agosto.

Durante la jornada principal del evento, prevista para el domingo entre las 9:00 a. m. y las 4:00 p. m., la Secretaría de Movilidad dispondrá de Agentes Civiles de Tránsito y Guías de Movilidad para coordinar la circulación en el sector y agilizar el flujo vehicular.

Las restricciones también impactarán la operación del transporte público. Las rutas TransMiZonal 193B, L81 y M84 modificarán sus recorridos debido a los cierres, mientras que la ruta 19-8 La Cabrera suspenderá temporalmente su servicio durante el desarrollo de la competencia.

Para quienes deban desplazarse en vehículo particular por esta zona de la ciudad, el Distrito recomienda utilizar como rutas alternas las calles 80, 82 y 92 en sentido hacia el oriente, y las calles 78 y 86 para los desplazamientos hacia el occidente.

La Secretaría recordó además que en este mismo sector continúan las obras sobre la carrera 15, donde permanece vigente un Plan de Manejo de Tránsito que mantiene habilitados únicamente dos carriles entre las calles 85 y 87, por lo que se prevé una mayor congestión durante el fin de semana.

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“Estos eventos no solo estarán acompañados por nuestro equipo en vía, sino que también serán monitoreados a través de nuestro Centro Estratégico de Movilidad, el lugar en el que confluyen 10.000 cámaras dispuestas en puntos clave de la ciudad para reaccionar de manera oportuna ante cualquier novedad”, afirmó.

Finalmente, la entidad recomendó a los ciudadanos planear sus recorridos con anticipación, consultar el estado de las vías a través de aplicaciones de movilidad y de los canales oficiales de la Secretaría, atender las indicaciones del personal de tránsito y respetar la señalización instalada en las zonas de los eventos.