“Que el Gobierno no baje la guardia”: experta advierte sobre el reto de mantener el avance del Gobierno Digital en Colombia

La digitalización del Estado colombiano continúa mostrando avances, aunque todavía existen diferencias importantes entre las entidades territoriales. Así lo reflejan los resultados del Índice de Desempeño Institucional (IDI) 2025, publicados por el Departamento Administrativo de la Función Pública con base en la información reportada por las entidades a través del Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión (FURAG).

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La medición analiza qué tan avanzadas están las instituciones públicas en la implementación de la política de Gobierno Digital, una estrategia que busca modernizar la gestión estatal mediante el uso de tecnologías, fortalecer la transparencia, proteger la información y facilitar el acceso de los ciudadanos a los servicios públicos.

Para Andrea Astorquiza, gerente de Servicio y Desarrollo Territorial de Nexura, el propósito de esta política no se limita a reemplazar trámites en papel por procesos digitales, sino a transformar la manera en que el Estado interactúa con la ciudadanía.

“La política de Gobierno Digital busca mejorar la gestión pública y acercar cada vez más al ciudadano a un Estado más transparente y participativo”, explicó.

La experta indicó que la evaluación se realiza cada año con base en las acciones ejecutadas durante la vigencia anterior. Para ello, las entidades deben diligenciar el FURAG, un instrumento en el que consignan evidencias sobre diferentes aspectos de su gestión digital, desde gobernanza e innovación hasta ciberseguridad, manejo de datos, servicios digitales y cultura tecnológica.

Astorquiza advirtió que obtener una buena calificación no depende únicamente de desarrollar proyectos tecnológicos. También es fundamental que las entidades documenten adecuadamente sus avances. “A veces una entidad sí realizó procesos de transformación digital, pero si no registra las evidencias o la documentación en los tiempos establecidos, ese trabajo no queda reflejado en la medición”, señaló.

Los resultados del IDI evidencian que las gobernaciones consolidaron un desempeño superior al de años anteriores. El promedio nacional de este grupo fue de 82,4 puntos, mientras que diez departamentos lograron superar la barrera de los 90 puntos.

Meta encabezó la clasificación con 97,8 puntos, seguido por Bolívar (96,2) y Cundinamarca (95,8). También sobresalieron Risaralda, Huila, Valle del Cauca, Magdalena, Santander, Antioquia y Boyacá, todos con calificaciones superiores a 90.

De igual forma, departamentos como Córdoba, Nariño y Caquetá registraron mejoras frente a la medición anterior, una señal de que cada vez más administraciones están fortaleciendo sus capacidades institucionales y consolidando procesos de modernización.

Para Astorquiza, este comportamiento demuestra que las gobernaciones han incorporado la transformación digital como una política permanente y no como un requisito administrativo. “No se trata de cumplir por una evaluación. Es el resultado de entidades que han priorizado proyectos con impacto y que cuentan con el compromiso de sus equipos directivos”, afirmó.

En contraste, las alcaldías obtuvieron un promedio nacional de 65,47 puntos, aunque varias ciudades y municipios registraron avances importantes.

Bogotá alcanzó 98,3 puntos, mientras que Barranquilla, Medellín y Cali también figuraron entre las capitales con mejores resultados. En el ámbito municipal, destacan Palmira, Pitalito, Suesca, Ipiales y Popayán, que incrementaron significativamente sus calificaciones respecto a 2024.

Según Astorquiza, las diferencias entre municipios responden, en buena medida, a las capacidades técnicas, financieras y administrativas de cada territorio. Sin embargo, insistió en que fortalecer el Gobierno Digital representa beneficios concretos para la ciudadanía.

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La especialista explicó que el objetivo es que cada vez más trámites puedan realizarse de manera virtual, con procesos seguros, interoperables y transparentes. Además, recordó que Colombia tiene el reto de avanzar hacia la automatización de los servicios públicos digitales antes de 2030.

De cara al cambio de Gobierno nacional y a las próximas elecciones territoriales, la gerente de Nexura aseguró que la prioridad debe ser garantizar la continuidad de estos procesos.

“Ya sabemos hacia dónde queremos llegar y dependemos de que el Gobierno no baje la guardia. Hay que mantener las estrategias de formación, fortalecimiento y transformación digital para que las nuevas administraciones continúen ese camino y el país siga avanzando”, concluyó.