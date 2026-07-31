El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam ), prevé lluvias en varias regiones del país durante las próximas 24 horas, mientras que el calor continuará predominando en amplios sectores del Caribe y los valles interandinos.

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Un panorama de lluvias y altas temperaturas en diferentes regiones del país

Durante las próximas 24 horas persistirán las lluvias en amplios sectores de Colombia, principalmente en el Pacífico, la Orinoquía, la Amazonia y el noroccidente de la región Andina.

Al mismo tiempo, las temperaturas seguirán siendo elevadas en gran parte del Caribe y los valles interandinos.

Las lluvias se concentrarán en varias regiones del país de acuerdo con el pronóstico oficial del Ideam , la mayor nubosidad se presentará sobre el oriente y el noroccidente del territorio nacional.

Se presentarán lluvias moderadas y localmente fuertes en el noroccidente de la región Andina, el norte del Pacífico, el suroccidente del Caribe, el norte de la Amazonia y buena parte de la Orinoquía.

En la región Caribe, las precipitaciones más importantes se esperan durante la noche y la madrugada del sábado sobre el suroccidente de Cesar y en sectores del centro y sur de Córdoba, Magdalena, Sucre y Bolívar.

También podrían registrarse lluvias ligeras en la Sierra Nevada de Santa Marta.

En contraste, el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina mantendrá predominio de tiempo seco, aunque el acercamiento de una onda tropical favorecerá un incremento de la nubosidad.

Para la región Pacífica, el Ideam prevé lluvias moderadas a fuertes durante la tarde y la noche en gran parte del Chocó y el occidente del Valle del Cauca, mientras que en Cauca y Nariño las precipitaciones serían de menor intensidad.

En la región Andina, la mañana transcurrirá con condiciones mayormente secas.

Durante la tarde aumentará la nubosidad con lluvias sobre Antioquia, Santander, Risaralda, Caldas y Norte de Santander, además de precipitaciones ligeras en sectores del oriente de Boyacá y Cundinamarca.

También continuarán las temperaturas máximas cercanas o incluso superiores a los promedios históricos de julio en departamentos como La Guajira, Cesar, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Sucre, Córdoba, Norte de Santander, Antioquia, Cundinamarca, Cauca, Tolima y Huila.

Los mayores registros se esperan en la región Caribe y en los valles de los ríos Magdalena y Cauca.

Además, la combinación entre altas temperaturas y elevados niveles de humedad hará que la sensación térmica sea superior a la temperatura real.

Medellín tendrá cielo parcialmente nublado y predominio de tiempo seco, aunque el IDEAM no descarta lloviznas aisladas durante la tarde y la noche. La temperatura máxima será de 30 °C. Foto: Getty Images/iStockphoto

Así estará el tiempo en las principales ciudades

Bogotá tendrá una jornada con cielo entre parcialmente y mayormente nublado y predominio de tiempo seco.

Sin embargo, durante la tarde no se descartan lloviznas o lluvias ligeras y aisladas, principalmente en el sur de la ciudad. La temperatura máxima estimada será de 19 °C, mientras que en la noche volverán a predominar las condiciones secas con nubosidad variable.

En Barranquilla y Cartagena predominará el tiempo seco con cielo entre ligeramente y parcialmente nublado.

No obstante, en Cartagena no se descartan lloviznas aisladas durante la tarde.

En ambas ciudades la temperatura máxima alcanzará los 35 °C.

En Bucaramanga se esperan cielos entre parcial y mayormente nublados, con lluvias moderadas durante la tarde y la noche y una temperatura máxima de 30 °C.

Para Medellín, el pronóstico indica cielo parcialmente nublado y predominio de tiempo seco, aunque no se descartan algunas lloviznas al finalizar la tarde y durante la noche. La temperatura máxima será de 30 °C.

En Tunja se prevé nubosidad variable con posibilidad de lluvias ligeras en horas de la tarde y una temperatura máxima cercana a 18 °C.

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En Cali, el cielo permanecerá entre parcial y mayormente cubierto, con probabilidad de lluvias ligeras durante la noche y una temperatura máxima de 33 °C.

Finalmente, en Popayán predominará el cielo entre parcial y mayormente nublado, con tiempo seco en gran parte de la jornada, aunque podrían presentarse lloviznas durante la tarde. La temperatura máxima prevista será de 26 °C.