Cae en Bogotá uno de los delincuentes más buscados de Barranquilla: así fue su captura

La Policía Metropolitana de Barranquilla dio a conocer que logró la captura de uno de los delincuentes más buscados por el delito de homicidio, sucedió en la localidad de Ciudad Bolívar en Bogotá, donde se estaba escondiendo de las autoridades. Se trata de alias Dilan, quien debe responder ante la justicia por los delitos de concierto para delinquir con fines de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

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De acuerdo con la información de las autoridades, este sujeto tendría seis años de estar integrando la peligrosa banda de Los Costeños que está al mando de Jorge Eliecer Díaz Collazos, alias Castor, y sería el responsable de ordenar asesinatos selectivos en el municipio de Soledad, área metropolitana de la capital del Atlántico.

Y es que alias Dilan hacía parte del cartel de los más buscados de la Policía Metropolitana de Barranquilla por el delito de homicidio, siendo considerado un objetivo prioritario dentro de la estrategia institucional para combatir este fenómeno delictivo en el área metropolitana.

Además, según la institución policial, este supuesto delincuente registra dos anotaciones judiciales por el delito de homicidio, correspondientes a hechos ocurridos en el año 2024.

Panorámica de Barranquilla. Foto: Guillermo Torres / Semana

El coronel Diego Edixon Mora Muñoz, comandante encargado de la Policía Metropolitana de Barranquilla, destacó que este importante resultado operacional representa un golpe contundente contra las estructuras criminales responsables de generar hechos de violencia en Barranquilla y su área metropolitana.

Asimismo, señaló que la captura de este objetivo priorizado demuestra la efectividad del trabajo articulado entre las capacidades de inteligencia e investigación criminal, reafirmando el compromiso de la Policía Nacional de ubicar y llevar ante la justicia a quienes atentan contra la vida y la tranquilidad de los ciudadanos, sin importar el lugar donde intenten ocultarse.

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Los operativos en contra de las estructuras criminales seguirán desarrollándose de manera permanente para desarticular sus redes, capturar a sus integrantes y fortalecer la seguridad en Barranquilla.

“Invitamos a la ciudadanía a denunciar cualquier actividad sospechosa o hecho delictivo a través de la línea de emergencia 123, la línea 165 del GAULA o la Línea Contra el Crimen 317 896 5523. La información suministrada por la comunidad continúa siendo fundamental para obtener resultados contundentes en la lucha contra la delincuencia y preservar la convivencia y la seguridad ciudadana”, detallaron desde la Policía.