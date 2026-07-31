Atraco terminó en impresionante balacera: un presunto delincuente muerto y otro capturado

La inseguridad en el municipio de Soledad, Atlántico, sigue fuera de control pese a los operativos y controles de la Policía Metropolitana. En esta oportunidad, un atraco a mano armada en un supermercado Ara, ubicado en la calle 37 con la avenida El Platanal, en el barrio Manuela Beltrán, terminó en una impresionante balacera que dejó un presunto delincuente muerto, otro capturado y una persona herida.

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Según la información que se ha conocido, hasta el lugar llegaron cuatro hombres armados en dos motocicletas para cometer el hurto. En ese momento, integrantes de la Policía fueron alertados por la comunidad, por lo que llegaron hasta la zona y se enfrentaron a los supuestos delincuentes. El intercambio de disparos generó terror.

Imagen general de Soledad, Atlántico Foto: cortesía

En esa balacera, la Policía logró abatir a uno de los sujetos que conducía una de las motocicletas y que respondía al nombre de Luis Alfonso Candama García, de 32 años de edad, a quien le figuraban cinco anotaciones judiciales por los delitos de homicidio, porte ilegal de armas de fuego, inasistencia alimentaria, violencia intrafamiliar y daño en bien ajeno.

El capturado fue identificado por las autoridades como Luis Arévalo, de 32 años, quien también tiene diez anotaciones judiciales: una por secuestro simple y nueve por porte ilegal de armas de fuego y municiones.

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Se conoció que la persona que terminó herida en este hecho se opuso al robo de sus pertenencias dentro del establecimiento, por lo que uno de los delincuentes le habría disparado. Fue trasladada hasta un centro asistencial cercano, donde se encuentra bajo el cuidado de los médicos.

En medio de estos hechos, la Policía Metropolitana de Barranquilla logró decomisar una motocicleta y un revólver con cuatro cartuchos que habrían sido utilizados en este hecho delictivo, el cual terminó en una escena que parecía de película.