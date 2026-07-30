General Sandra Rodríguez sería la nueva comandante de la Policía de Barranquilla: general Miguel Camelo saldría tras crisis de seguridad

La brigadier general Sandra Liliana Rodríguez sería la nueva comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla; así lo informaron fuentes de alto crédito dentro de la misma institución a SEMANA. Actualmente, la oficial es la comandante de la Policía en el departamento de Valle del Cauca y ha tenido varios cargos importantes dentro de su carrera.

Crisis de seguridad habría precipitado las vacaciones del comandante de la Policía de Barranquilla

De acuerdo a la información conocida por este medio, el brigadier general Miguel Camelo Sánchez no regresaría a la ciudad de Barranquilla luego de que lo sacaran con unas vacaciones no programadas por la crisis de seguridad que a principios del mes de julio tuvo la ciudad, donde el comercio cerró sus puertas por las amenazas de las bandas extorsivas.

Frente a la brigadier general Sandra Liliana Rodríguez, se conoció que es una oficial con más de 30 años de trayectoria institucional. Es profesional en Criminalística y cuenta con una especialización en Seguridad, además de una maestría en Criminología y Victimología. Su hoja de vida registra 54 condecoraciones y 177 felicitaciones.

Operativos de la Policía de Barranquilla. Foto: Suministrada a SEMANA.

“Su último cargo desempeñado fue como subjefe de la Jefatura Nacional del Servicio de Policía. El 1 de junio de 2025 fue ascendida al grado de Brigadier General de la Policía Nacional de Colombia, consolidando una destacada carrera caracterizada por el liderazgo, la vocación de servicio y el compromiso con la seguridad y la convivencia ciudadana”, detalla su perfil en la Policía Nacional.

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De igual manera, indica que “ha desempeñado importantes cargos dentro de la Institución, entre ellos: Comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué; subcomandante de la Estación de Policía Fontibón, en Bogotá; subdirectora de la Dirección de Educación Policial; directora de la Escuela de Policía Provincia de Sumapaz; comandante del Servicio de Transporte Masivo de Bogotá; y comandante de estación en el Departamento de Policía Atlántico, entre otros”.

Se espera que este anuncio se pueda hacer oficial luego de una reunión que se daría en los próximos días para dejar en firme la llegada de esta oficial a la comandancia de la Policía Metropolitana de Barranquilla, que hoy no pasa su mejor momento.