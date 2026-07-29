Gobernadora del Magdalena estalla contra el Inpec por poder de alias Robinsito y el Negro Ober desde prisión

La gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, estalló contra el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) por el poder que tienen dos peligrosos criminales que están juntos y seguirían delinquiendo desde la cárcel sin ningún tipo de control. Se trata de alias Robinsito y el Negro Ober, quienes tendrían en jaque la seguridad del municipio de Fundación.

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“Es una vergüenza nacional que el Inpec siga permitiendo que alias ‘Robinsito’ y alias ‘el Negro Ober’, dos criminales de alta peligrosidad, permanezcan juntos mientras continúan sembrando terror desde la cárcel. Cada extorsión, cada homicidio y cada amenaza que golpea al municipio de Fundación tiene responsables materiales, pero también responsables por omisión dentro de un sistema penitenciario que perdió el control”, manifestó la gobernadora por medio de su cuenta en la red social X.

De acuerdo con Guerra, estos dos peligrosos criminales tienen alterado el orden público del municipio de Fundación con el cobro de extorsiones y también con los homicidios que, al parecer, estarían ordenando.

“Exijo al Inpec actuar de inmediato y separar a estos cabecillas. Si desde los establecimientos penitenciarios siguen impartiendo órdenes criminales, entonces el Estado está fracasando en una de sus obligaciones más básicas: garantizar la seguridad de los ciudadanos“, agregó.

“Exijo al Inpec actuar de inmediato y separar a estos cabecillas”, dijo Margarita Guerra, gobernadora del Magdalena. Foto: X Margarita Guerra

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La mandataria insistió en que las cárceles del país no pueden continuar siendo escenario para que los criminales sigan delinquiendo e impongan su orden desde estos lugares.

“Las cárceles no pueden seguir siendo cuarteles del crimen organizado ni oficinas desde donde los delincuentes gobiernan territorios enteros. Basta de negligencia, basta de excusas y basta de permisividad. Los magdalenenses no podemos seguir pagando las consecuencias de la incompetencia institucional”, señaló Guerra.

Al mismo tiempo, la gobernadora del Magdalena dio a conocer que, luego de una conversación con el comandante del Ejército en esta zona del departamento, acordaron la militarización del sector comercio en el municipio de Fundación.

“Tras sostener un diálogo con el coronel de la Segunda Brigada del Ejército Nacional, recibí la confirmación de que se dispuso la militarización de toda la zona comercial del municipio de Fundación como parte de las acciones inmediatas para enfrentar la amenaza que representa la estructura delincuencial conocida como Los Primos y garantizar la protección de la ciudadanía”, expresó la gobernadora.

Las operaciones militares y las acciones de la Policía Nacional se mantienen en Fundación, Magdalena, con el fin de prevenir cualquier hecho criminal en esta zona del Caribe colombiano.