Tragedia en Cauca: hombre y mujer mueren al accidentarse en un parapente

Una tragedia se registró este miércoles, 29 de julio, en el departamento del Cauca, en el que dos personas terminaron sin vida tras accidentarse en el parapente en el que viajaban. De acuerdo con la información que se ha conocido, se trata de un hombre y una mujer que se desplazaban entre Piendamó y Silvia.

Así patrullan las disidencias de las Farc en la vía Caloto-Corinto: la Fuerza Pública no se lo impide

Las autoridades se encuentran al frente de las investigaciones correspondientes con el fin de determinar qué fue lo que produjo este hecho que hoy conmociona a las comunidades de esta zona de Colombia.

Las dos personas fueron auxiliadas por la comunidad y las trasladaron hasta centros asistenciales cercanos, donde el personal médico confirmó el fallecimiento por la gravedad de las heridas que sufrieron.

En varios videos se logra ver cómo es el traslado de los lesionados en vehículos a centros asistenciales cercanos. Hasta el momento se desconoce la plena identidad de las personas que fallecieron en este accidente. Entretanto, las autoridades avanzan con las investigaciones del caso con el fin de poder determinar qué fue lo que produjo que perdieran el control de este parapente.

Rey Felipe VI de España estará en Cali: confirmó su asistencia a la posesión del electo presidente Abelardo De La Espriella

Los cuerpos sin vida de estas personas serán trasladados hasta las instalaciones de Medicina Legal con el fin de poder establecer cuáles fueron las razones exactas de la muerte. Se espera que las autoridades en el Cauca se puedan pronunciar frente a este caso que ha causado asombro.