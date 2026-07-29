Así patrullan las disidencias de las Farc en la vía Caloto - Corinto: Fuerza Pública no se los impide

Las disidencias de las Farc siguen haciendo estragos en las regiones donde imponen sus reglas de terror. Este miércoles, 29 de julio, se conoció un video en el que se logra ver cómo varios integrantes de este grupo caminan muy tranquilamente entre la vía Caloto - Corinto, en el departamento del Cauca.

Video: violento enfrentamiento entre las disidencias de las Farc y el Ejército Nacional en El Tambo, Cauca

En la filmación que se ha conocido, se logra ver cómo los ilegales se pasean sin ningún tipo de restricción por esta zona del país imponiendo sus reglas. Incluso, SEMANA conoció que a su paso por el casco urbano conversan con las comunidades y dan saludos a los menores de edad.

Frente a esta denuncia realizada por SEMANA, la Tercera División del Ejército Nacional se pronunció asegurando que se encuentran adelantando unas verificaciones en el territorio.

“Según inteligencia militar, los criminales pretendían usar este corredor vial como señuelo para atentar contra los soldados mediante la activación de dispositivos explosivos improvisados, en retaliación por los recientes golpes al narcotráfico, entre estos la reciente incautación de 850 kg de marihuana en zona norte del departamento, y la neutralización de sus cabecillas”, sostuvieron desde la institución militar.

Asimismo, precisaron que no ha detenido las operaciones militares en el norte del departamento del Cauca contra las disidencias de las Farc que atacan a la Fuerza Pública y a la población civil.

“Tras hacer presencia brevemente en el sector, los integrantes de esta estructura huyeron. En la zona se adelantan: Sobrevuelos de control junto a la @FuerzaAereaCol y verificación en áreas aledañas para descartar elementos que pongan en riesgo a la comunidad”, agregaron.

“Están bien”: familiares de los policías que estaban desaparecidos en el Cauca, en zona de las disidencias de las Farc

Las disidencias imponen el terror en el Cauca. Foto: AFP

Desde hace varias semanas, las tropas del Ejército adelantan operaciones en el Cauca, donde han logrado afectar a los ilegales con la incautación de droga y el decomiso de elementos prohibidos.

En medio del accionar criminal de las disidencias de las Farc, el presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella, dijo que una vez llegue al poder, atacarán con toda la fuerza del Estado a los ilegales que siembran el miedo.