Abelardo De La Espriella, a un paso de posesionarse en Cali: Cámara aprobó proposición para que acto protocolario salga de Bogotá

El presidente electo, Abelardo De La Espriella, está a un paso de posesionarse en Cali el próximo viernes 7 de agosto.

El desplazamiento del lugar del acto protocolario lo autorizó este martes la Cámara de Representantes, tras varias horas de debate donde se enfrentaron los seguidores y críticos del Tigre.

La votación en el Legislativo fue de 117 votos a favor y siete en contra.

Aunque la Cámara aprobó la proposición, la plenaria del Senado tendrá la última palabra este miércoles 29 de julio, a las 2:00 p. m., cuando debatan la iniciativa y tomen una decisión sobre el traslado.

SEMANA conoció que, si nada extraordinario ocurre, la Cámara alta también otorgará el beneplácito al mandatario electo.

La Cámara de Representantes debatió el traslado de la posesión de Abelardo De La Espriella a la ciudad de Cali. Foto: El País

Este martes, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, en diálogo con SEMANA, confirmó que el lugar de posesión de De La Espriella será la Arena USC, auditorio principal de la Universidad Santiago de Cali, sede Pampalinda.

Aunque la Cámara aprobó la proposición, la plenaria del Senado tendrá la última palabra sobre el lugar de posesión de Abelardo De La Espriella. Foto: Semana.

Este auditorio, el más grande y moderno del suroccidente colombiano, tiene una capacidad para 2.800 personas.

La noticia fue confirmada tras un consejo de seguridad en el que participó la Gobernación del Valle y la Alcaldía de Cali. Allí se descartaron otros lugares como la Plaza de Cayzedo, la Base Aérea Marco Fidel Suárez y el Centro de Convenciones Valle del Pacífico.

Las primeras informaciones apuntan a que De La Espriella se posesionará en el auditorio de la universidad y, posteriormente, se trasladará a una base militar. Recordemos que él quiere enviar un mensaje de respaldo a las Fuerzas Militares en el país.

“No hay excusa válida para no asistir a la posesión del presidente electo, Abelardo De La Espriella”, dijo Daniel Briceño, representante a la Cámara por el Centro Democrático. Foto: Paula López

En el debate de este martes se escucharon varias voces, entre ellas, la del representante Daniel Briceño, del Centro Democrático. “La invitación es a todos los congresistas: están en todo su derecho, no vayan a Cali, no le pongan la cara a la gente. No asistan. Vayan a Barranquilla con el presidente Juan Guaidó colombiano, que es el señor Iván Cepeda, que se ha denominado presidente alterno y quien está montando un gabinete alterno y quien sí aceptó la curul de la oposición. No hay excusa válida para no asistir a la posesión del presidente electo, Abelardo De La Espriella”, dijo.

Por su parte, Catherine Juvinao, de la Alianza Verde, consideró el desplazamiento de la posesión como “un capricho”. Dijo que la sede legítima del Congreso “es Bogotá”.

Recomendó a De La Espriella “no gastarse su capital político arrancando con estas peleas. Vaya y gobierne desde los territorios; yo seré la primera en apoyar eso, pero deje el capricho con lo que es, sencillamente, la posesión que es ante los representantes del pueblo, en Bogotá, en el Congreso, entre otras cosas, por el argumento de austeridad”.