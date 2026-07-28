“No está sola”: exministro Wilson Ruiz asumirá la defensa de Angie Rodríguez en la denuncia contra el presidente Petro

Las denuncias de Angie Rodríguez, la saliente gerente del Fondo Adaptación, se convirtieron en un escándalo nacional. En cada entrevista entrega nuevos detalles de presuntos hechos de corrupción, tráfico de influencias y hasta homicidios premeditados, en los procesos más notados en el Gobierno Petro.

“Me parece una bajeza”: Angie Rodríguez arremete contra Petro y lo señala como responsable del deterioro de su salud mental

Las declaraciones de Rodríguez se convirtieron también en una advertencia de diferentes funcionarios del Gobierno nacional, entre ellos el propio presidente Gustavo Petro, de denuncias por injuria y calumnia. Ella, aún vinculada al Gobierno, expresó que su defensa estará en manos de Wilson Ruiz, exministro de Justicia.

En sus redes sociales, Ruiz expresó: “Angie Rodríguez NO está sola, vamos a acompañarla jurídicamente”.

El exministro agregó: “Junto a mi equipo jurídico estamos acompañando a Angie Rodríguez, exgerente del Fondo Adaptación. Por ello, presentaremos una denuncia contra Gustavo Petro ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes para que se investiguen las presuntas conductas del presidente en su contra. Cometió una serie de agravios por los que tendrá que responder”.

Angie Rodríguez emitió una nueva alerta sobre el Gobierno Petro. Foto: SEMANA

La exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) hizo graves denuncias sobre la presunta participación de funcionarios del Gobierno nacional en hechos de corrupción y en la millonaria entrega de contratos y puestos a recomendados. Aseveró que está dispuesta a entregar toda la información y las pruebas a la Fiscalía.

El exministro Ruiz aseguró que nadie está por encima de la Constitución y la ley; por tanto, las denuncias que se radicarán en contra de Petro tendrán elementos de pruebas suficientes para que la Comisión de Acusaciones tome las decisiones del caso.

“Presentaremos una denuncia contra Gustavo Petro ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes”, expresó Wilson Ruiz, abogado de Angie Rodríguez. Foto: SEMANA

Dos denuncias se presentarán ante la Comisión de Acusaciones en razón del fuero que le asiste a Gustavo Petro como presidente de la República y en la Fiscalía en contra de las personas que terminaron de alguna manera vinculadas a los presuntos hechos de corrupción denunciados por Angie Rodríguez.