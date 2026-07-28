¿Por qué el Gobierno Petro dejó a cargo del Fondo Adaptación a un funcionario cercano a Angie Rodríguez?

SEMANA conoció que detrás de la llegada de Javier Pava, actual director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), para que se haga cargo del Fondo Adaptación tras la salida de Angie Rodríguez, hubo un particular movimiento que dejó al frente de esa entidad, que maneja un millonario presupuesto, a un hombre identificado como “la mano derecha” de la polémica funcionaria que Petro pidió declarar insubsistente.

El pasado 23 de junio, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, expidió un decreto en el que dejaba en encargo del Fondo Adaptación a Juan Sebastián Loaiza Gualtero, luego de que Angie Rodríguez, quien venía gerenciando la entidad, saliera de su cargo temporalmente desde el 18 hasta el 27 de junio de este año por “licencia por enfermedad”.

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Ese movimiento causó extrañeza dentro de la entidad, pues desde hace varias semanas se han hecho más visibles las diferencias entre el presidente Petro y su subalterna Angie Rodríguez. Pese a esa situación, el Gobierno terminó dejando en la entidad a una persona considerada “cercana” a la funcionaria que hoy está en el ojo del huracán.

Este medio habló con varias fuentes dentro del Fondo Adaptación, quienes aseguraron que Loaiza Gualtero vivía en Cali; la entonces directora del Dapre, Angie Rodríguez, lo habría traído a trabajar a Bogotá y terminó acompañándola dentro de su proceso como funcionaria del Gobierno Petro.

Después de su paso por el Dapre, Rodríguez volvió a llevarse a Loaiza Gualtero al Fondo Adaptación, donde se venía desempeñando como asesor de la Secretaría General del equipo de Trabajo en Gestión Jurídica, Defensa Judicial y Cobro Coactivo.

Sin embargo, funcionarios dentro del Fondo Adaptación advirtieron que Loaiza Gualtero “maneja todos los procesos contractuales de la entidad”. Mencionaron que en algunas ocasiones “se ha hecho cargo de los procesos penales en contra de Rodríguez”.

Pese a esa cercanía que habría tenido con Rodríguez, el ministro Ávila lo nombró como encargado del Fondo Adaptación. Ese nombramiento duró solo un par de días hasta que el Gobierno Petro designó bajo esa misma figura a Javier Pava.

La página de Función Pública describe a Loaiza Gualtero como un abogado que ha trabajado en el Dapre, la Sociedad de Activos Especiales, la Gobernación del Valle del Cauca y el Ministerio de Justicia.