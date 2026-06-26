Nombran nuevo gerente encargado del Fondo Adaptación: esta es la razón de la salida temporal de Angie Rodríguez

Angie Rodríguez, gerente del Fondo Adaptación, salió temporalmente de su cargo desde el 18 de junio hasta el 27 de junio de 2026.

A través de la Resolución 1457 de 2026, expedida por el Ministerio de Hacienda, le otorgaron el tiempo por fuera del cargo por “licencia por enfermedad”.

De esa forma, se encargó, a un asesor cercano: Juan Sebastián Loaiza Gualtero, que ejerce funciones en la Secretaría General en el equipo de Trabajo de Gestión Jurídica, Defensa Judicial y Cobro Coactivo.

El funcionario se posesionó este 25 de junio ante Germán Ávila, ministro de Hacienda, y se encuentra ejerciendo funciones de gerente de la poderosa entidad.

Rodríguez, gerente del Fondo Adaptación, recientemente reveló varios secretos de la Casa de Nariño. En entrevista con SEMANA, la exdirectora del Dapre aseguró que existía una presunta red criminal que rodeaba al presidente Gustavo Petro.

Además, denunció a Miguel Ángel Ospino, exasesor en el Dapre, de haber intentado envenenarla.

Angie Rodríguez entrevista con Yesid Lancheros Foto: ALEJANDRO ACOSTA-SEMANA

Este medio conoció que fue por un supuesto intento de envenenamiento con “supuestas vitaminas” y “pastas para el dolor de cabeza”, que habrían sido suministradas por el denunciado.

Exclusivo: Angie Rodríguez denunció a su exasesor en el Fondo Adaptación por intento de envenenamiento. “Vitaminas, pastas para el dolor de cabeza”

Ospino entró como auxiliar administrativo al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), y luego se convirtió en secretario ejecutivo durante la dirección de Rodríguez. Después se lo llevó como asesor al Fondo Adaptación, donde ocurrieron los hechos.

En sus denuncias públicas, Rodríguez calificó a Ospino como “un traficante de la información” en el ejercicio de sus funciones.

También radicó un documento ante la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación, solicitando “acompañamiento preventivo y protección de derechos fundamentales”.

La funcionaria se encuentra en el ojo del huracán desde que decidió salir a denunciar, lo cual salpicó a funcionarios como Carlos Carrillo, Raúl Moreno y la activista Juliana Guerrero.