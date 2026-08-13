Álvaro Uribe salió en defensa del Centro Democrático tras la aprobación de la salida del país a Gustavo Petro

El expresidente Álvaro Uribe Vélez asumió la defensa pública del Centro Democrático tras la polémica provocada por el mensaje de agradecimiento del senador Iván Cepeda.

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En su pronunciamiento, Cepeda destacaba el respaldo de la bancada para autorizar la salida del país del expresidente Gustavo Petro, hecho que generó cuestionamientos hacia la colectividad en diversas plataformas digitales.

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La votación de la plenaria del Senado llevada a cabo el pasado miércoles 12 de agosto finalizó con un resultado de 73 votos a favor y 11 en contra para otorgar la salida al exmandatario.

A través de un mensaje dirigido a la opinión pública, el expresidente Uribe se refirió al clima de tensión generado en las plataformas virtuales contra los integrantes de su colectividad.

Álvaro Uribe sostuvo que miembros de su partido manifestaron preocupación por acusaciones surgidas en redes sociales, en una fecha que coincidió con el primer aniversario del fallecimiento del dirigente Miguel Uribe Turbay.

Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia. Foto: Getty Images via AFP

El líder del Centro Democrático precisó que la aprobación de este tipo de trámites a exjefes de Estado constituye una práctica constante dentro del Congreso de la República. Uribe recordó que anteriores gobernantes recibieron autorizaciones similares para desplazarse al exterior sin que ello implicara compromisos o acuerdos de carácter político.

Argumentos legales y modificaciones a la solicitud de salida

Sobre el trámite legislativo, el exmandatario explicó que la propuesta inicial solicitaba una autorización abierta por el lapso de un año.

El expresidente Uribe señaló que la bancada exigió condicionalidad, mencionando “la preocupación de nuestros compañeros era que la solicitud resultaba muy amplia; por ello, se pidió que Petro deba informar en detalle cada salida, condición que fue aceptada”.

Asimismo, el dirigente político argumentó que negar el permiso a un ciudadano sin restricciones de los jueces habría vulnerado las normas constitucionales de movilidad.

Gustavo Petro, expresidente de la República. Foto: Presidencia

Álvaro Uribe enfatizó que la negativa sin sustento legal habría derivado en acciones judiciales, señalando que negar la autorización cuando no existe restricción judicial afectaría el derecho a la libre circulación.

Para sustentar su postura respecto a las garantías del debido proceso, el exjefe de Estado recordó un antecedente vivido durante sus propios requerimientos judiciales.

El expresidente Uribe detalló que, en su momento, reportó cada salida del país ante las autoridades competentes, hasta que las decisiones de tutela restablecieron sus derechos al no existir una condena ejecutoriada.

Llamado a la moderación en el debate público

En la parte final de su intervención, el fundador del Centro Democrático ratificó que la colectividad ha ejercido una posición de fiscalización frente al mandato de Petro sin acudir a transacciones políticas.

Los argumentos se respetan, los ataques viscerales producen violencia. pic.twitter.com/tazOvLtwwz — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) August 14, 2026

El dirigente reiteró que la actuación del partido se mantiene ajustada a los valores de las instituciones democráticas y al respeto del ordenamiento legal del país.

Por último, el exmandatario solicitó a la ciudadanía y a los usuarios de las redes sociales evaluar las razones jurídicas antes de emitir señalamientos contra la colectividad.

Álvaro Uribe advirtió sobre los riesgos del lenguaje en la discusión política, señalando que las acusaciones fundamentadas en la intolerancia generan un incremento en los niveles de confrontación del país.