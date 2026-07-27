El duro mensaje del presidente electo Abelardo De La Espriella a sus detractores: “Las pulgas tienen el insignificante derecho de picar a los leones”

El presidente electo, Abelardo De La Espriella, volvió a referirse a las críticas y controversias que han marcado su camino hasta la Casa de Nariño y dejó una frase que rápidamente desató diferentes interpretaciones en el escenario político.

Los detalles de la posesión de Abelardo De La Espriella en Cali

“Las pulgas tienen el insignificante derecho de picar a los leones”, afirmó al responder a los cuestionamientos que han surgido en medio de las tensiones de los últimos días.

Con esa expresión, De La Espriella dio a entender que no considera que las críticas tengan la capacidad de afectar el rumbo de su proyecto político y aseguró que mantendrá su atención en los asuntos que considera prioritarios para el país.

Abelardo De La Espriella durante la conmemoración del 20 de julio en Medellín. Foto: Alcaldía de Medellín

Las declaraciones llegan después de un intercambio de mensajes y posiciones que ha alimentado el debate sobre la relación que existiría entre el mandatario electo y sectores del Centro Democrático y el expresidente Álvaro Uribe.

La frase también fue interpretada como una respuesta a quienes han cuestionado algunas de sus decisiones y posturas durante la etapa de transición hacia el Gobierno que asumirá el próximo 7 de agosto.

Aunque el pronunciamiento volvió a poner el foco sobre las diferencias que podrían existir con dirigentes de ese sector político, De La Espriella evitó referirse a nombres concretos y prefirió enviar un mensaje en el que restó importancia a las críticas, insistiendo en que estas no modificarán el rumbo que ha planteado para su administración.