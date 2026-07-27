El duro mensaje del presidente electo Abelardo De La Espriella a sus detractores: “Las pulgas tienen el insignificante derecho de picar a los leones”

El presidente electo, Abelardo De La Espriella, volvió a referirse a las críticas y controversias que han marcado su camino hasta la Casa de Nariño y dejó una frase que rápidamente desató diferentes interpretaciones en el escenario político.
“Las pulgas tienen el insignificante derecho de picar a los leones”, respondió el presidente electo, Abelardo De La Espriella, a los ataques en su contra y contra el gobierno que encabezará desde el próximo 7 de agosto. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/yMmhbWuPdi— Revista Semana (@RevistaSemana) July 27, 2026
“Las pulgas tienen el insignificante derecho de picar a los leones”, afirmó al responder a los cuestionamientos que han surgido en medio de las tensiones de los últimos días.
Con esa expresión, De La Espriella dio a entender que no considera que las críticas tengan la capacidad de afectar el rumbo de su proyecto político y aseguró que mantendrá su atención en los asuntos que considera prioritarios para el país.
Las declaraciones llegan después de un intercambio de mensajes y posiciones que ha alimentado el debate sobre la relación que existiría entre el mandatario electo y sectores del Centro Democrático y el expresidente Álvaro Uribe.
La frase también fue interpretada como una respuesta a quienes han cuestionado algunas de sus decisiones y posturas durante la etapa de transición hacia el Gobierno que asumirá el próximo 7 de agosto.
Aunque el pronunciamiento volvió a poner el foco sobre las diferencias que podrían existir con dirigentes de ese sector político, De La Espriella evitó referirse a nombres concretos y prefirió enviar un mensaje en el que restó importancia a las críticas, insistiendo en que estas no modificarán el rumbo que ha planteado para su administración.