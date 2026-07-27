Abelardo De La Espriella anunció financiación de 9.000 millones de dólares del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe

El presidente electo, Abelardo De La Espriella, anunció que logró una importante financiación para el país para desarrollar distintos proyectos especialmente de infraestructura.

El BID respalda la estrategia económica del Gobierno electo de Abelardo De La Espriella para reactivar a Colombia

“Cuando un país genera confianza, el mundo responde. La histórica financiación de USD 9.000 millones de Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) no es solo una cifra. Es la posibilidad de construir más hospitales, mejores vías, puertos modernos y llevar desarrollo real a las regiones que durante años fueron olvidadas”, dijo De La Espriella.

El mandatario electo agregó que Colombia volverá a ser un país confiable y atractivo para la inversión internacional. “La reconstrucción de nuestra patria ya comenzó”, afirmó.

La alianza con el CAF se logró en reuniones que tuvo el presidente electo en los últimos días en Medellín. “CAF hará el esfuerzo financiero más grande que jamás haya destinado para nuestro país y uno de los más importantes esfuerzos de toda la historia. Quiero que los colombianos entiendan la dimensión de esta noticia”, mencionó De La Espriella.

El presidente electo dijo que más allá de la importante cifra, esto servirá para centros médicos, vías, aeropuertos, puertos y vías férreas que conectarán las distintas regiones del país.

“Son inversiones para garantizar la seguridad energética, fortalecer la producción de gas, modernizar nuestros servicios públicos, impulsar la transformación digital del Estado y brindar oportunidades reales a nuestros jóvenes. Son recursos para recuperar territorios históricamente olvidados como la Ciénaga Grande de Santa Marta y sus pueblos anfibios”, afirmó el presidente electo.

De La Espriella dijo que con estos recursos se fortalecerá la seguridad, la salud, la educación, la inclusión social y la productividad del país.

Abelardo De La Espriella dijo que esta inversión contribuirá a proyectos de infraestructura. Foto: SEMANA

El presidente electo se había reunido en los últimos días con Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), donde se hizo la presentación oficial del compromiso de la institución financiera con el Gobierno entrante.

En el acto, realizado en la Universidad EIA de Medellín, se dieron a conocer las líneas estratégicas de la organización en el país y su compromiso de financiación hasta 2030.

En el evento también estuvieron presentes el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, y el alcalde de Medellín, Fico Gutiérrez.

En las últimas horas el equipo del gobierno entrante también había anunciado que desarrollarán un proyecto estratégico para transformar el corredor Ciénaga - Barranquilla para mejorar la conectividad regional y contribuir a la recuperación ambiental de la Ciénaga Grande de Santa Marta.