Con la presencia del presidente electo, Abelardo De La Espriella, la CAF firmó importante alianza con el gobierno entrante

Con la presencia de Sergio Díaz Granados, presidente ejecutivo de la CAF, y el mandatario electo Abelardo De La Espriella, se hizo la presentación oficial del compromiso del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe con el gobierno entrante.

En el acto, realizado en la Universidad EIA de Medellín, se dieron a conocer las líneas estratégicas de la institución en el país y su compromiso de financiación hasta 2030.

En el evento también estuvieron presentes el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, y el alcalde de Medellín, Fico Gutiérrez.

El presidente ejecutivo de la CAF, Sergio Díaz Granados aseguró que el marco de financiamiento será de 9.000 millones de dólares. “Este es solo el psio, ponemos a disposición estos recursos para acompañar al gobierno. La patria milagro trazó una ruta y la CAF hará este acompañamiento”, afirmó.

Además, Díaz Granados afirmó que esta inyección de recursos es el doble de los últimos ocho años.

“Estos 9.000 millones le servirán a todo el país, al sector público y el sector privado”.

Así distribuirá los recursos la CAF. Foto: SEMANA

Díaz Granados también revelpo que habrá una meta de 1.200 millones de dólares para operaciones subnacionales para proyectos destinados a las regiones del país.

“Ya prendimos motores para crear el laboratorio de la patria milagro para la ciénaga Grande de Santa Marta para ayudar y sumar esfuerzos por esta zona del país”, anunció el ejecutivo.

A su paso, el presidente electo Abelardo De La Espriella, aseguró “el marco de financianmiento trasciende lo financiero, es un voto de confianza en Colombia, en el valiente pueblo colombiano, que resistió y derrotó el 29 de junio a al tiranía”.

El mandatario electo agradeció a CAF por el apoyo. “A partir del 7 de agosto, el gobierno le hará frente a enormes desafíos, con finanzas públicas afectadas por la corrupción”, además, afirmó que ahora comienza el momento de corregir el rumbo de la nación.

*En desarrollo…