MinTrabajo y FOMAG entregan balance sobre la atención en salud laboral para docentes: cobertura en 7.840 instituciones educativas

Este viernes, 24 de julio, el Ministerio de Trabajo, junto al Fomag, entregó un informe sobre el balance de la atención en salud laboral para los docentes de todo el país. La información fue entregada por el encargado de la cartera, Antonio Sanguino y el vicepresidente del FOMAG, Herman Bayona.

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El informe detalló que más de 2.000 profesionales y especialistas en Seguridad y Salud en el Trabajo son hoy los encargados de atender a maestros y maestras de los 7.840 establecimientos educativos de todo el país y sus sedes alternas, cumpliendo con los lineamientos del Acuerdo 03 de 2024, el cual contempla el nuevo modelo de salud para el magisterio.

Antonio Sanguino, ministro de Trabajo, y Herman Bayona, vicepresidente del FOMAG, dieron a conocer las cifras de la estrategia de salud laboral para el magisterio. Foto: Ministerio de Trabajo / cortesía

“Cumplimos en la perspectiva de garantizar Seguridad y Salud en el Trabajo en las comunidades educativas, buscando impactar a cerca de 350 mil maestros de todo el territorio nacional”, señaló el ministro Sanguino, luego de reconocer la ardua labor que se ha venido haciendo desde su cartera, y los esfuerzos del Fomag por dar pleno cumplimiento al Acuerdo que hace de la atención en salud para el magisterio un modelo preventivo y resolutivo", precisó la cartera.

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El vicepresidente del FOMAG, por su parte, detalló que con esto el Gobierno Nacional ha logrado cumplir con una deuda histórica que se tenía con los docentes del país que se encontraban sin seguridad ni salud en el trabajo. Además destacó actividades de promoción de la salud, prevención de los riesgos laborales y acercamiento de los servicios al ámbito laboral de cada docente.

Según el balance oficial, más de 2.000 profesionales atienden a docentes en 7.840 establecimientos educativos y sus sedes alternas. Foto: Carlos Julio Martínez

También se destacaron la implementación de las evaluaciones médico-ocupacionales, tanto para el ingreso de los maestros como las que se realizan periódicamente; evaluaciones que se están haciendo en las mismas instituciones donde ellos laboran, gracias a la articulación lograda con las IPS de medicina laboral, las secretarías de educación y los mismos directivos docentes.

“A la fecha se han logrado recuperar 462 antiguas enfermerías escolares, hoy unidades de prevención escolar, convirtiéndolas en el lugar en donde los servicios de Salud y Seguridad en el Trabajo se hicieron una realidad”, detalló el informe.