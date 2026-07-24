Divisas

Dólar en casas de cambio: así se mueve la moneda este 24 de julio

La cotización del dólar mantiene la atención de los mercados por su impacto en la economía, el comercio y el bolsillo de los colombianos.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
24 de julio de 2026 a las 7:01 a. m.
El precio del dólar sigue siendo un indicador clave para quienes realizan compras, viajes, inversiones o transacciones en moneda extranjera.
El precio del dólar sigue siendo un indicador clave para quienes realizan compras, viajes, inversiones o transacciones en moneda extranjera. Foto: Getty Images/iStockphoto

El dólar es una divisa fundamental en la economía mundial porque actúa como la principal moneda de reserva, el referente para el comercio internacional y la unidad de medida para materias primas globales como el petróleo. Es importante saber que los bancos del mundo guardan la mayor parte de su dinero en dólares para tener seguridad financiera y que la mayoría de las compras y ventas de productos entre países se pagan en esta moneda.

remesas Colombia
El dólar barato golpea los hogares que viven de las remesas

Es por ello que muchos se ven atraídos a adquirirla a manera de inversión, dada su gran relevancia en la economía mundial. Invertir en dólares sirve para proteger el dinero de la devaluación local, diversificar el riesgo financiero y acceder a mercados globales, por lo que muchos aprovechan sus fluctuaciones constantes para convertir su patrimonio a dólares.

a
El comportamiento de la divisa estadounidense influye en los precios de productos importados, tiquetes aéreos y otros bienes de consumo. Foto: Getty Images

Las casas de cambio son los establecimientos predilectos para ello, dado que facilitan la adquisición de divisas, sin necesidad de sortear trámites engorrosos o de llenar un gran número de papeles.

Precio del dólar en casas de cambio: así se está moviendo este 24 de julio

Este es el análisis del mercado cambiario para este viernes 24 de julio. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3,220.48 y de venta de $3,365.48.

Ángela María Robledo y Tatiana Roa presentaron su renuncia.
Renuncias en la junta de Ecopetrol: se van dos miembros cercanos a Petro

Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

Si desea conocer el valor de la divisa por ciudad, tenga en cuenta la siguiente tabla:

CiudadPrecio de compraPrecio de ventaSpread
Bogotá3,3183,40486
Cali3,2003,425225
Cartagena3,1503,400250
Cúcuta3,3303,36535
Medellín3,1743,331157
Pereira3,2503,400150

Si desea revisar la fluctuación de la moneda a lo largo del tiempo, tenga en cuenta los valores de la última semana incluidos en la siguiente tabla. Estos son los precios de compra y de venta, así como la TRM.

Política migratoria en Estados Unidos, impacta llegada de remesas a Colombia (Colprensa-Banco Unión).
Cada movimiento del dólar refleja factores económicos nacionales e internacionales que inciden en el mercado cambiario. Foto: Banco Unión
FechaPrecio de compraPrecio de ventaTRM
viernes 24 de julio de 20263220.483365.483219.31
jueves 23 de julio de 20263220.483365.483206.86
Miércoles 22 de julio de 20263204.763361.93238.19
Martes 21 de julio de 20263215.953376.433262.58
lunes 20 de julio de 20263241.53392.253262.58
domingo 19 de julio de 20263243.53394.253262.58
sábado 18 de julio de 20263246.53394.253262.58
viernes 17 de julio de 20263241.533883221.41

Por otro lado, si desea analizar el precio de la moneda por establecimiento de cambio, tenga en cuenta los siguientes valores:

NombrePrecio de compraPrecio de ventaSpread
Amerikan Cash3,3503,40050
Cambios Kapital3,3503,37020
Latin Cambios3,3503,43080
Punto Dollar3,2003,430230
Smart Exchange3,3403,39050

Antes de realizar cualquier transacción, tenga en cuenta que las casas de cambio no fijan sus precios con base en los valores establecidos por una entidad oficial.

Dólar dólares
La tasa de cambio del dólar continúa siendo una de las referencias económicas más consultadas por ciudadanos, empresas e inversionistas. Foto: Adobe Stock

Estos valores se determinan según las condiciones de oferta y demanda del mercado.