Dólar en casas de cambio: así se mueve la moneda este 24 de julio

El dólar es una divisa fundamental en la economía mundial porque actúa como la principal moneda de reserva, el referente para el comercio internacional y la unidad de medida para materias primas globales como el petróleo. Es importante saber que los bancos del mundo guardan la mayor parte de su dinero en dólares para tener seguridad financiera y que la mayoría de las compras y ventas de productos entre países se pagan en esta moneda.

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Es por ello que muchos se ven atraídos a adquirirla a manera de inversión, dada su gran relevancia en la economía mundial. Invertir en dólares sirve para proteger el dinero de la devaluación local, diversificar el riesgo financiero y acceder a mercados globales, por lo que muchos aprovechan sus fluctuaciones constantes para convertir su patrimonio a dólares.

El comportamiento de la divisa estadounidense influye en los precios de productos importados, tiquetes aéreos y otros bienes de consumo. Foto: Getty Images

Las casas de cambio son los establecimientos predilectos para ello, dado que facilitan la adquisición de divisas, sin necesidad de sortear trámites engorrosos o de llenar un gran número de papeles.

Precio del dólar en casas de cambio: así se está moviendo este 24 de julio

Este es el análisis del mercado cambiario para este viernes 24 de julio. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3,220.48 y de venta de $3,365.48.

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Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

Si desea conocer el valor de la divisa por ciudad, tenga en cuenta la siguiente tabla:

Ciudad Precio de compra Precio de venta Spread Bogotá 3,318 3,404 86 Cali 3,200 3,425 225 Cartagena 3,150 3,400 250 Cúcuta 3,330 3,365 35 Medellín 3,174 3,331 157 Pereira 3,250 3,400 150

Si desea revisar la fluctuación de la moneda a lo largo del tiempo, tenga en cuenta los valores de la última semana incluidos en la siguiente tabla. Estos son los precios de compra y de venta, así como la TRM.

Cada movimiento del dólar refleja factores económicos nacionales e internacionales que inciden en el mercado cambiario. Foto: Banco Unión

Fecha Precio de compra Precio de venta TRM viernes 24 de julio de 2026 3220.48 3365.48 3219.31 jueves 23 de julio de 2026 3220.48 3365.48 3206.86 Miércoles 22 de julio de 2026 3204.76 3361.9 3238.19 Martes 21 de julio de 2026 3215.95 3376.43 3262.58 lunes 20 de julio de 2026 3241.5 3392.25 3262.58 domingo 19 de julio de 2026 3243.5 3394.25 3262.58 sábado 18 de julio de 2026 3246.5 3394.25 3262.58 viernes 17 de julio de 2026 3241.5 3388 3221.41

Por otro lado, si desea analizar el precio de la moneda por establecimiento de cambio, tenga en cuenta los siguientes valores:

Nombre Precio de compra Precio de venta Spread Amerikan Cash 3,350 3,400 50 Cambios Kapital 3,350 3,370 20 Latin Cambios 3,350 3,430 80 Punto Dollar 3,200 3,430 230 Smart Exchange 3,340 3,390 50

Antes de realizar cualquier transacción, tenga en cuenta que las casas de cambio no fijan sus precios con base en los valores establecidos por una entidad oficial.

La tasa de cambio del dólar continúa siendo una de las referencias económicas más consultadas por ciudadanos, empresas e inversionistas. Foto: Adobe Stock

Estos valores se determinan según las condiciones de oferta y demanda del mercado.