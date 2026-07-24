Dólar en casas de cambio: así se mueve la moneda este 24 de julio

El dólar es una divisa fundamental en la economía mundial porque actúa como la principal moneda de reserva, el referente para el comercio internacional y la unidad de medida para materias primas globales como el petróleo. Es importante saber que los bancos del mundo guardan la mayor parte de su dinero en dólares para tener seguridad financiera y que la mayoría de las compras y ventas de productos entre países se pagan en esta moneda.
Es por ello que muchos se ven atraídos a adquirirla a manera de inversión, dada su gran relevancia en la economía mundial. Invertir en dólares sirve para proteger el dinero de la devaluación local, diversificar el riesgo financiero y acceder a mercados globales, por lo que muchos aprovechan sus fluctuaciones constantes para convertir su patrimonio a dólares.
Las casas de cambio son los establecimientos predilectos para ello, dado que facilitan la adquisición de divisas, sin necesidad de sortear trámites engorrosos o de llenar un gran número de papeles.
Precio del dólar en casas de cambio: así se está moviendo este 24 de julio
Este es el análisis del mercado cambiario para este viernes 24 de julio. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3,220.48 y de venta de $3,365.48.
Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.
Si desea conocer el valor de la divisa por ciudad, tenga en cuenta la siguiente tabla:
|Ciudad
|Precio de compra
|Precio de venta
|Spread
|Bogotá
|3,318
|3,404
|86
|Cali
|3,200
|3,425
|225
|Cartagena
|3,150
|3,400
|250
|Cúcuta
|3,330
|3,365
|35
|Medellín
|3,174
|3,331
|157
|Pereira
|3,250
|3,400
|150
Si desea revisar la fluctuación de la moneda a lo largo del tiempo, tenga en cuenta los valores de la última semana incluidos en la siguiente tabla. Estos son los precios de compra y de venta, así como la TRM.
|Fecha
|Precio de compra
|Precio de venta
|TRM
|viernes 24 de julio de 2026
|3220.48
|3365.48
|3219.31
|jueves 23 de julio de 2026
|3220.48
|3365.48
|3206.86
|Miércoles 22 de julio de 2026
|3204.76
|3361.9
|3238.19
|Martes 21 de julio de 2026
|3215.95
|3376.43
|3262.58
|lunes 20 de julio de 2026
|3241.5
|3392.25
|3262.58
|domingo 19 de julio de 2026
|3243.5
|3394.25
|3262.58
|sábado 18 de julio de 2026
|3246.5
|3394.25
|3262.58
|viernes 17 de julio de 2026
|3241.5
|3388
|3221.41
Por otro lado, si desea analizar el precio de la moneda por establecimiento de cambio, tenga en cuenta los siguientes valores:
|Nombre
|Precio de compra
|Precio de venta
|Spread
|Amerikan Cash
|3,350
|3,400
|50
|Cambios Kapital
|3,350
|3,370
|20
|Latin Cambios
|3,350
|3,430
|80
|Punto Dollar
|3,200
|3,430
|230
|Smart Exchange
|3,340
|3,390
|50
Antes de realizar cualquier transacción, tenga en cuenta que las casas de cambio no fijan sus precios con base en los valores establecidos por una entidad oficial.
Estos valores se determinan según las condiciones de oferta y demanda del mercado.