Renuncias en la junta de Ecopetrol. Se van dos miembros cercanos a Petro

Un fuerte movimiento corporativo se presenta en Ecopetrol. Las renuncias en la junta empezaron este jueves 23 de julio, a escasos días de que se acabe el gobierno de Gustavo Petro, que puso en el equipo directivo de la petrolera estatal a varios representantes de sus posiciones frente a los hidrocarburos.

La reunión de la junta, que tuvo lugar en este día, concluyó con el anuncio de varias dimisiones. Ángela María Robledo y Tatiana Roa, serían las primeras en dejar el equipo, de cara a un nuevo gobierno que, seguramente, apostará por un presidente de Ecopetrol que esté en línea con sus propuestas sobre la industria extractiva.

De esa manera, la presidencia de la junta directiva, que había llevado hasta el momento Tatiana Roa, pasaría a estar en cabeza de Luis Felipe Henao.

Una larga reunión

La reunión de la junta directiva de Ecopetrol, realizada este jueves, se extendió por largas horas. La que es la empresa más grande de Colombia, controlada por el Estado, teniendo en cuenta que posee el 88,49 % de las acciones, está próxima a presentar los resultados del segundo trimestre del año, lo que ha sido programado para el 3 de agosto.

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