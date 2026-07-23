Dólar cierra más barato en la tarde del jueves 23 de julio de 2026

El dólar terminó la jornada de este jueves en un precio a la baja. Durante todo el día mantuvo un comportamiento volátil, beneficiando el bolsillo de los consumidores colombianos de productos importados o que se negocian en esta moneda.

Dólar en este 23 de julio sigue en la racha bajista. ¿Podría caer más?

Para hoy, 23 de julio, la divisa cerró en la Bolsa de Valores en un precio de $ 3.197, lo que significó una reducción de $ 9 frente a la tasa representativa del mercado (TRM) definida por la Superfinanciera para la jornada actual, que es de $ 3.206.

Gráfico precio del dolar

Respecto al movimiento de la divisa desde el primer minuto de cotización, la variación fue de $ 18, teniendo en cuenta que el precio de apertura durante esta mañana fue de $ 3.224.

Frente a la volatilidad de la moneda, esta registra movimientos considerablemente elevados. El precio máximo que ha alcanzado durante la jornada es de $ 3.240, mientras que el precio más bajo registrado al cierre es de $ 3.187. El promedio cotizado se encuentra en $ 3.219.

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En cuanto a las negociaciones, hoy la moneda tuvo un volumen transaccional de 1.356 millones. El volumen promedio, por su parte, se ubicó en 738,2.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras seis monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,06 % llegando a las 100,942 unidades.

La cotización del dólar sigue siendo un referente para quienes realizan operaciones de ahorro, inversión, importaciones o viajes al exterior. Foto: Getty Images

Economía internacional

Estados Unidos espera para antes de fin de año avances en las conversaciones sobre el acuerdo de libre comercio con México y Canadá, en temas como las reglas de origen y las normas laborales ambientales, dijo el miércoles el negociador del gobierno de Donald Trump.

El representante comercial estadounidense (USTR), Jamieson Greer, prestó testimonio en el comité de Finanzas del Senado antes de volar a México para una tercera ronda de conversaciones bilaterales para la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

“Queremos que las reglas de origen en el T-MEC sean muy sólidas, para incentivar la producción en Norteamérica en lugar de en otras regiones que tienen mucha capacidad excedente o prácticas no basadas en el mercado”, declaró Greer.

“De manera similar, he escuchado también (expresiones) de personas en el Congreso sobre la necesidad de fortalecer la aplicación de las normas laborales y ambientales en relación con México. Esto también puede tomar tiempo”, advirtió.