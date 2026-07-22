Dólar se desploma en Colombia y se acerca a nuevo piso: precio oficial de este 22 de julio

El dólar terminó la jornada de este miércoles en un precio a la baja. Durante todo el día mantuvo un comportamiento volátil, beneficiando el bolsillo de los consumidores colombianos de productos importados o que se negocian en esta moneda.

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Para hoy, 22 de julio, la divisa cerró en la Bolsa de Valores en un precio de $ 3.207, lo que significó una reducción de $ 31 frente a la tasa representativa del mercado (TRM) definida por la Superfinanciera para la jornada actual, que es de $ 3.238.

Gráfico precio del dolar

Respecto al movimiento de la divisa desde el primer minuto de cotización, la variación fue de $ 19, teniendo en cuenta que el precio de apertura durante esta mañana fue de $ 3.226.

Frente a la volatilidad de la moneda, esta registra movimientos considerablemente elevados. El precio máximo que ha alcanzado durante la jornada es de $ 3.226, mientras que el precio más bajo registrado al cierre es de $ 3.201. El promedio cotizado se encuentra en $ 3.206.

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En cuanto a las negociaciones, hoy la moneda tuvo un volumen transaccional de 1.606 millones. El volumen promedio, por su parte, se ubicó en 756,95.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras seis monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,06 % llegando a las 100,942 unidades.

La cotización del dólar sigue siendo un referente para quienes realizan operaciones de ahorro, inversión, importaciones o viajes al exterior. Foto: Getty Images

Brasil dice que evitará retaliación a aranceles de EE. UU.

El Gobierno de Brasil dijo este martes, 22 de julio, que no buscará una retaliación al nuevo arancel del 25 % que Estados Unidos le impuso a varios de sus productos y que entra en vigor este miércoles.

La sobretasa fue anunciada la semana pasada por Washington y provocó el rechazo del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, que prometió activar una ley de reciprocidad comercial en respuesta.

Este martes, Brasilia bajó el tono.

“La idea no es retaliar. (En un) ojo por ojo, lo que puede pasar es que los dos se queden ciegos”, dijo el vicepresidente, Geraldo Alckmin, en una conferencia de prensa.

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“En lo que dependa de Brasil siempre (habrá) negociación”, agregó Alckmin, luego de reunirse con dirigentes de sectores afectados por los aranceles, como los fabricantes de calzado y maquinaria.

Los empresarios se opusieron a activar la ley de reciprocidad, aprobada por unanimidad en el Congreso en abril de 2025, en medio de la ofensiva arancelaria que el gobierno de Donald Trump inició contra decenas de países.

Brasil, la mayor economía de América Latina, es uno de los países más castigados en esta nueva ronda de aranceles de Estados Unidos.

El gobierno de Trump busca reconstruir su agenda comercial tras varios reveses legales que derogaron los tributos anteriores.

Washington impuso el gravamen del 25% en respuesta a lo que considera “prácticas comerciales desleales” de Brasil para impedir la entrada de productos estadounidenses.

Para Alckmin, “la medida es injusta y totalmente descabellada”, dado que la balanza comercial registra un superávit a favor de Estados Unidos.

Brasil dice que evitará retaliación a aranceles de EE. UU. Foto: Adobe Stock / AP

La mayor economía latinoamericana también está entre varios países que podrían ser sujetos próximamente a aranceles del 12,5 % por no imponer prohibiciones a la importación de bienes procedentes del trabajo forzado.

A menos de tres meses de las elecciones presidenciales, las sobretasas se perfilan como un importante punto de conflicto en la campaña que enfrenta a Lula con el senador Flávio Bolsonaro, hijo y heredero político del expresidente Jair Bolsonaro.