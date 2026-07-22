Por fuera se ve la cifra como algo para hacer sonar bombos y platillos. La economía colombiana en mayo, según el dato del Índice de Seguimiento a la Economía-ISE revelado por el Dane, creció a un ritmo de 4,1 %.

No obstante, según el equipo económico del Banco de Bogotá, no habría mucho que celebrar, pues lo que más impulsó el dinamismo fue la llamada actividad terciaria, que, al desagregar lo que la impulsó, se trataría de hechos transitorios. En ese contexto, los expertos económicos advierten “grandes riesgos futuros”, y subrayan que, de no haber sido por el entretenimiento y el aporte del sector público, la economía no se habría expandido al 4,1 % sino al 1,8 %.

Economía en Colombia creció por encima de 4% en mayo, según el ISE del Dane

“La lectura, en el agregado, es positiva, pero oculta los grandes retos por los que atraviesa la economía colombiana”, enfatiza el equipo económico del Banco de Bogotá.

Las elecciones movieron plata y empleo. Foto: ALEJANDRO ACOSTA-SEMANA

Dinamismo por elecciones y pedal en la ejecución

Por el lado de los recursos públicos que se irrigaron y que movieron la aguja para que el resultado fuera de 4,1 %, el crudo análisis menciona el acelerador que pone el Gobierno en la recta final de su mandato, con lo cual, “en lo corrido del año, la ejecución presupuestal de la Nación alcanzó máximos del actual Gobierno, en medio del cierre de su mandato y el desarrollo de las elecciones".

A ello se le agrega lo que pasó con el gasto de las familias en recreación, impulsado por la celebración de mayores eventos y conciertos en el país, y, en especial, por los eventos deportivos. No en vano, además de compra de televisores, también tomó ritmo el tema de las apuestas y, esos acontecimientos se vieron reflejados en mayo, según la argumentación del equipo económico del Banco de Bogotá, por lo siguiente: “el 2026, al ser un año caracterizado por la celebración de la Copa Mundial de la FIFATM 2026, la liga colombiana de fútbol finalizó de forma anticipada dando un impulso adicional al gasto en recreación y a las apuestas deportivas”.

Algo pasajero

Para los expertos económicos liderados por el investigador Camilo Pérez, el riesgo que enfrenta la economía se evidencia en el pobre desempeño de las actividades primarias (agricultura y minería) que, en lo corrido del año a mayo, presentan una contracción de su actividad productiva de -1,1 %.

En tanto, las actividades secundarias (industria y construcción) crecen apenas 0,7 %.

El agro, como actividad económica, está débil y ahora viene el fenómeno de El Niño. Foto: Getty Images

En ambos casos, se trata de las actividades productivas, de las cuales, depende la sostenibilidad del crecimiento de la economía.

“Una vez diluidos los efectos mencionados, la actividad económica perdería soporte. Ante la expectativa de un ajuste fiscal, sea a través de una reforma tributaria o un ajuste de gasto, en un escenario de altas tasas de interés internas, el crecimiento de la economía moderaría desde finales de 2026 y se acentuaría en 2027″, concluyen.