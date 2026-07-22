Tras alertas por retrasos, la UNGRD centraliza la ordenación del gasto para acelerar la atención de la emergencia

En la mañana de este 22 de julio, se conoció un comunicado de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), en la que se anunció la ordenación del gasto de la entidad. La decisión fue tomada por el actual director, Javier Pava Sánchez, en medio de las emergencias registradas durante las últimas semanas, entre ellas las inundaciones en Arauca y Casanare y los incendios forestales en Chocó, así como las obligaciones asumidas en el marco de la Declaratoria de Emergencia por el Frente Frío.

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La decisión buscaría atender distintas prioridades, entre las que se encuentra el cumplimiento del Decreto 150 de 2026, mediante el cual se estableció la Declaratoria de Emergencia por el Frente Frío, aprobada por la Corte Constitucional.

Según la UNGRD, la medida permitirá priorizar la ejecución de los recursos destinados a la emergencia por el Frente Frío y atender las observaciones formuladas por la Contraloría. Foto: Foto: cortesía UNGRD

Dicha medida buscaría además de avanzar en la atención económica y social, también responder a las distintas alertas que han emitido los organismos de control, como lo son la Contraloría General de la República, que ha advertido por retrasos en la ejecución del decreto.

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“La decisión se adopta en ejercicio de sus funciones como director general y representante legal de la UNGRD, así como ordenador del gasto del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (FNGRD), de conformidad con el artículo 48 de la Ley 1523 de 2012, sin perjuicio de los lineamientos de su Junta Directiva, los mecanismos internos de control y el seguimiento de los organismos de vigilancia”, dicta el comunicado de la entidad.

Javier Pava Sánchez afirmó que mantendrá la prioridad en la atención de las emergencias en curso mientras permanezca al frente de la entidad. Foto: Cesar Carrion / Presidencia

De acuerdo con lo argumentado por la UNGRD, la centralización busca consolidar la información presupuestal contractual y financiera durante el cierre del actual Gobierno, garantizar una transición ordenada hacia la próxima administración y asegurar que las decisiones relacionadas con el uso de los recursos públicos respondan a las necesidades prioritarias de las comunidades afectadas.

También indicaron que mientras el director Pava Sánchez permanezca al frente de la entidad, priorizará la atención de las emergencias en curso y de aquellas que puedan presentarse durante el cierre de gestión.