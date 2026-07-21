Gobierno Petro toma decisión radical con el ‘fracking’; proyecto fue presentado al Senado de la República

El Gobierno nacional radicó ante el Senado un proyecto de ley que busca prohibir la exploración y la explotación de yacimientos no convencionales (YNC) mediante la técnica de fracturamiento hidráulico multietapa en secciones horizontales, conocida como fracking, en el territorio nacional.

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La iniciativa fue presentada mediante un oficio dirigido a la Secretaría General del Senado y está suscrita por la ministra de Ambiente y Desarrollo (e), Irene Vélez Torres; el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma Egea; y las senadoras Esmeralda Hernández Silva y Diana Carolina Corcho Mejía, del Pacto Histórico.

#Atento I El Gobierno radicó en el Congreso un proyecto de ley para prohibir en todo el territorio nacional la exploración y producción de yacimientos no convencionales y el uso del fracking pic.twitter.com/jzDgxAVOY5 — Diario La República (@larepublica_co) July 21, 2026

En el documento, fechado en Bogotá el 20 de julio de 2026, el Gobierno informa que la radicación se realiza “en nombre del Gobierno nacional y en ejercicio de la iniciativa legislativa prevista en el artículo 154 de la Constitución Política”.

Por medio de la cual se prohíbe en el territorio nacional la exploración y producción de yacimientos no convencionales (YNC) y la utilización de la técnica de Fracturamiento Hidráulico Multietapa en Secciones Horizontales, conocida como fracking, y se dictan otras disposiciones", señala el proyecto de ley presentado.

Existe preocupación por los posibles impactos ambientales y en la salud pública por el fracking. Foto: Getty Images

De acuerdo con el oficio, la propuesta busca establecer la prohibición de estas actividades en el país y definir las disposiciones correspondientes para su implementación, conforme al contenido que deberá debatir el Congreso durante el trámite legislativo.

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El comunicado está dirigido a la Secretaría General del Senado de la República y formaliza el inicio del proceso legislativo para que el proyecto sea estudiado por la corporación. La radicación constituye el primer paso del trámite que deberá surtir la iniciativa antes de convertirse en ley.

El documento lleva las firmas de los ministros Irene Vélez Torres y Edwin Palma Egea, así como de las senadoras Esmeralda Hernández Silva y Diana Carolina Corcho Mejía, quienes respaldan la presentación del proyecto.