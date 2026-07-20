Petro explica su freno al ‘fracking’: “Es un inmenso error económico”

Dentro del desarrollo de la instalación del nuevo Congreso de la República para el periodo 2026-2030, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, realizó su último discurso como jefe de Estado en el Capitolio.

Gustavo Petro reveló en su discurso cómo le dice Donald Trump cuando hablan telefónicamente

Durante su intervención, el mandatario hizo un balance de su administración en los últimos cuatro años y se refirió a los avances que, según afirmó, tuvo el país.

Asimismo, abordó otros temas, entre ellos la implementación del fracking en Colombia, y aseguró que sería “un inmenso error económico nacional” aplicar esta práctica en el país.

El presidente Petro reiteró esa postura al referirse a la explotación de yacimientos no convencionales mediante fracturamiento hidráulico. Señaló que el desarrollo económico del país debe estar enfocado en esquemas productivos sostenibles y en aquellos vinculados a la transición energética.

Asimismo, durante su discurso ante el Congreso de la República, comentó que, según su análisis, el reciente desempeño económico del país se ha derivado de la extracción de hidrocarburos y de su impacto en sectores como la industria, la agricultura y el turismo.

El Gobierno del presidente Gustavo Petro se ha caracterizado por mantener una postura contraria al fracking, al argumentar que esta práctica representa graves riesgos ambientales y podría afectar las fuentes hídricas del país. “Es un inmenso error económico”, enfatizó.

Ese rechazo se resaltó el pasado 11 de julio de 2026, cuando el Ministerio de Minas y Energía y el Ministerio de Ambiente informaron sobre la radicación de un proyecto de ley antifracking, una iniciativa que busca proteger el agua, la vida y los ecosistemas de Colombia.

“Durante años se intentó vender el fracking como la solución para el país; incluso hubo gobiernos que impulsaron esa apuesta y fracasaron. Nosotros defenderemos la transición energética y haremos todo lo que esté a nuestro alcance para evitar que esta práctica ponga en riesgo nuestros territorios y el patrimonio ambiental de los colombianos”, comentó el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma.

Existe preocupación por los posibles impactos ambientales y en la salud pública por el 'fracking'. Foto: Getty Images

Esta postura contrasta con la del presidente electo, Abelardo De La Espriella, quien en varias ocasiones ha manifestado su respaldo al uso del fracking en el país. Según ha señalado, su administración contempla reactivar la exploración y producción de petróleo y gas, en cumplimiento de las normas ambientales establecidas por la ley.

“El fracking es una obra de ingeniería que, bien ejecutada y con respeto hacia el medio ambiente, genera la riqueza necesaria para financiar el futuro de Colombia. Por eso apoyaremos más petróleo, más gas y la evaluación seria de los yacimientos no convencionales, incluido el fracking responsable, siempre bajo monitoreo técnico estricto, protección de acuíferos, conservación de biodiversidad y recuperación de cuencas hídricas”, afirmó De La Espriella.