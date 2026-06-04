Tras la polémica por hambre y muerte de ejemplares, comienzan a alimentar a los caimanes llaneros en Merecure

El Ministerio de Ambiente informó este jueves, 4 de junio, que comenzó el proceso de alimentación complementaria para los caimanes llaneros que se encuentran en el Parque Agroecológico Merecure, en una medida que busca fortalecer las condiciones de bienestar de esta especie, considerada una de las más amenazadas del país.

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A través de un comunicado, la cartera señaló que la jornada se desarrolla en articulación con autoridades ambientales, organizaciones aliadas y entidades vinculadas al Programa de Conservación del Caimán Llanero.

“Hoy inició el proceso de alimentación complementaria para los caimanes que se encuentran en el Parque Agroecológico Merecure”, indicó la entidad.

Según el Ministerio, los reportes técnicos muestran que estos animales cuentan con condiciones naturales que les permiten complementar su alimentación. Sin embargo, precisó que durante los próximos días continuarán recibiendo alimento como parte de las acciones de seguimiento lideradas por la entidad.

La cartera ambiental también explicó que esta medida se implementa teniendo en cuenta las características biológicas de la especie. “El caimán llanero, una especie emblemática de la Orinoquia colombiana, es un reptil de sangre fría con un metabolismo muy lento, por lo que puede pasar varios días sin requerir alimento”, señaló.

La polémica detrás de la medida

El anuncio se conoce en medio de la controversia generada por las denuncias de la senadora Andrea Padilla, quien aseguró que varias entidades tenían conocimiento desde 2025 sobre los problemas de alimentación y hacinamiento que enfrentaban cientos de ejemplares.

“La información que hemos conocido muestra que sabían desde mayo del año pasado que en septiembre se quedarían sin comida para cerca de 350 caimanes y no actuaron oportunamente”, afirmó la congresista en entrevista con Noticias Caracol.

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Padilla también aseguró que los informes de inspección documentaron largos periodos sin alimentación en algunos centros de conservación y advirtió sobre la muerte de varios ejemplares, situación que actualmente es objeto de seguimiento por parte de la Procuraduría General de la Nación.

Mientras avanzan las investigaciones y las entidades responsables presentan un plan de acción para la recuperación de la especie, el Ministerio de Ambiente aseguró que continuará implementando medidas para fortalecer el manejo, recuperación y conservación del caimán llanero, una especie catalogada en peligro crítico de extinción.