¿Dónde poner la sábila en la casa para que crezca más rápido y sus hojas no se pongan amarillas?

Tener plantas en casa no solo ayuda a decorar los espacios, sino que también aporta una sensación de bienestar. Sin embargo, uno de los mayores desafíos para quienes las cultivan es mantenerlas saludables, evitar que sus hojas se tornen amarillas, blandas o comiencen a caerse, y lograr que crezcan de manera constante.

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Entre las especies más populares se encuentra el aloe vera o sábila, una planta apreciada tanto por su resistencia como por los beneficios que se le atribuyen. De acuerdo con la National Library of Medicine, tradicionalmente se ha utilizado para aliviar problemas de la piel y del sistema digestivo gracias a sus propiedades antiinflamatorias, antimicrobianas y cicatrizantes.

Además de sus usos medicinales, el aloe vera es una suculenta de fácil cultivo y bajo mantenimiento. El gel que almacenan sus hojas la ha convertido en una de las plantas más utilizadas tanto en jardinería como en productos para el cuidado de la piel y la salud.

No obstante, para conservarla en buen estado durante años es fundamental brindarle las condiciones adecuadas. Uno de los aspectos más importantes es el lugar donde se ubica dentro de la casa.

Según explican especialistas, como Casaplanta Vigo, el aloe vera se desarrolla mejor en ambientes secos y bien ventilados, por lo que conviene evitar el exceso de humedad. Para ello, se recomienda utilizar una maceta con buen drenaje y reducir la frecuencia del riego durante el invierno.

La iluminación y la temperatura son claves para mantener la sábila en buen estado. Foto: Getty Images

La temperatura también influye en su crecimiento. Lo ideal es mantenerla en un ambiente entre los 18 °C y los 24 °C, ya que no tolera el frío intenso ni los cambios bruscos de temperatura.

En cuanto a la iluminación, necesita al menos seis horas de luz al día, aunque es preferible protegerla del sol directo durante las horas de mayor intensidad para evitar que sus hojas se quemen. Por esta razón, ubicarla cerca de una ventana con buena iluminación o junto a la entrada principal de la vivienda suele ser una buena alternativa.

Además de la ubicación, existen otros cuidados que favorecen su desarrollo. Los especialistas recomiendan aplicar un fertilizante equilibrado una vez al mes durante la temporada de crecimiento, siempre sin exceder la cantidad indicada.

El riego es uno de los cuidados más importantes y, al mismo tiempo, uno de los errores más frecuentes. Foto: Getty Images

El riego debe hacerse únicamente cuando el sustrato esté completamente seco y disminuirse durante los meses más fríos. También es aconsejable limpiar sus hojas con un paño húmedo para retirar el polvo y revisar la planta periódicamente para detectar la presencia de plagas o enfermedades.

Entre los problemas más frecuentes se encuentran la pudrición de las raíces por exceso de agua, las quemaduras provocadas por una exposición prolongada al sol, las hojas caídas debido a un riego o una iluminación inadecuados y la aparición de hongos.

La mayoría de estos inconvenientes puede prevenirse con una buena ventilación, un riego moderado y un manejo oportuno cuando se detecten los primeros síntomas.