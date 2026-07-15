Árbol de jade marchito y sin hojas: tres cuidados clave para que vuelva a estar brillante y saludable

El hogar es el lugar donde muchas personas buscan descansar, relajarse y desconectarse de la rutina diaria. Por eso, mantener los espacios organizados y agradables se ha convertido en una prioridad para crear un ambiente de tranquilidad y bienestar. En ese propósito, las plantas ocupan un lugar especial dentro de la decoración.

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Además de aportar color, frescura y un toque natural, muchas especies ofrecen beneficios para la salud, como contribuir a mejorar la calidad del aire y ayudar a reducir la presencia de esporas de moho. Para sacarles el máximo provecho, los expertos recomiendan elegirlas según la cantidad de luz que recibe cada espacio, combinar ejemplares de diferentes tamaños y texturas para dar mayor dinamismo.

También hay especies aromáticas, como la lavanda, la menta y el romero, que perfuman naturalmente el hogar y, además, pueden aprovecharse en la cocina. Sin embargo, entre la gran variedad de plantas ornamentales hay una que destaca por su popularidad: el árbol de jade.

Esta planta, presente en miles de hogares, es apreciada tanto por su resistencia como por su significado. No obstante, uno de los problemas más frecuentes que enfrentan sus propietarios es la caída de las hojas, una señal que puede indicar que no está recibiendo los cuidados adecuados.

Según el portal especializado Ecología Verde, la planta de jade, cuyo nombre científico es Crassula ovata, requiere atenciones específicas para mantenerse sana. Además de su atractivo aspecto, tradicionalmente se relaciona con la abundancia, la prosperidad y la buena fortuna, motivo por el que también recibe los nombres de “árbol del dinero” o “árbol de la abundancia”.

Cuando el árbol de jade pierde hojas no es un proceso normal. Foto: Getty Images/iStockphoto

De acuerdo con el Feng Shui, para potenciar ese simbolismo se recomienda ubicarla en una habitación principal, preferiblemente cerca de una ventana donde reciba buena iluminación.

Si las hojas comienzan a caerse, lo más probable es que exista algún problema en sus cuidados. El riego, por ejemplo, debe ser moderado y realizarse únicamente cuando el sustrato esté completamente seco, ya que el exceso de agua es una de las principales causas de deterioro de esta especie. También es aconsejable retirar el agua que quede acumulada en el plato de la maceta para evitar que las raíces permanezcan húmedas durante demasiado tiempo.

La iluminación también desempeña un papel fundamental. El árbol de jade necesita abundante luz natural, aunque es preferible evitar una exposición prolongada al sol intenso durante las horas de mayor calor.

El árbol de jade puede ubicarse en la casa para atraer el dinero. Foto: Getty Images

Durante la primavera y el verano conviene abonarlo con fertilizantes orgánicos para favorecer su crecimiento. Del mismo modo, es importante revisar periódicamente la planta para detectar la presencia de plagas o enfermedades, como ácaros, hongos o caracoles, y recurrir a tratamientos ecológicos cuando sea necesario.

Finalmente, la poda ayuda a conservar una forma compacta, retirar ramas secas o dañadas y estimular un crecimiento más saludable.