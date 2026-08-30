Fichaje oficial sacude al FPC: jugó en Real Madrid y estuvo en el 8-0 a Millonarios

Los rumores acabaron siendo ciertos: Derik Osede Prieto, defensor central de 33 años, nacido en España, es nuevo refuerzo del Deportivo Pasto. Aunque se venía entrenando con el cuadro volcánico, hasta ahora se hizo oficial.

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Fue el pasado sábado, 29 de agosto, cuando Pasto anunció a Derik Osede Prieto. No obstante, desde finales del pasado mes de julio, la prensa cercana al cuadro de Nariño reveló que la firma estaba muy cerca de darse.

🔴🔵🟡 FICHA TÉCNICA | DERIK OSEDE



Nombre: Derik Osede Prieto

🇪🇸: España

🛡️: Defensa central

📆: 21 de febrero de 1993

📍:Madrid, España

📏 : 1,83 m

🦶🏼 : Derecho

🥅 Formación: Cantera del Real Madrid

🌋 Club actual: Deportivo Pasto



¡Bienvenido, Derik!

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Con pasado en Real Madrid al Deportivo Pasto

Derik Osede Prieto se formó en Real Madrid, y alcanzó a tener minutos en el primer equipo. Incluso, fue dirigido por el entrenador José Mourinho, en la primera etapa del luso como estratega de La Casa Blanca.

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Entre muchas otras cosas, Derik Osede Prieto no es un nombre del todo desconocido en Colombia. Puede que no haya sido figura, pero jugó el 26 de septiembre de 2012 en el estadio Santiago Bernabéu, cuando Real Madrid goleó por 8-0 a Millonarios.

Ese día, Derik Osede ingresó al minuto 74′ por Fabio Coentrão. En cancha, junto a sus compañeros, celebró la obtención del Trofeo Santiago Bernabéu, amistoso y que en esa edición (2012) hizo un homenaje a Alfredo Di Stéfano.

No obstante, el español no se consolidó en Real Madrid, por lo que tuvo otros pasos por equipos como RCD Deportivo La Coruña en su natal España, o por el Bolton de Inglaterra.

Alcoyano (España), Waterford FC (Irlanda) y FC Inter (Finlandia) son otros de los equipos en los que ha militado el defensor central. Ahora, vive su primera experiencia en el Fútbol Profesional Colombiano.

📯 𝐎𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋



¡Derik Osede es rojiblanco!



Defensa central de 32 años con amplia experiencia tanto en el fútbol español como en el extranjero. pic.twitter.com/ZIoW1y4H5f — U.D. Barbastro (@UD_Barbastro) January 12, 2026

Eso sí, Osede llega a un Deportivo Pasto que está en proceso de cambios. El español Jonathan Risueño dejó de ser su director técnico, y ahora René Rosero asumió el reto de enderezar el rumbo del equipo volcánico.

A la llegada de Osede, Pasto marcha en el último puesto de la tabla de posiciones de la Liga BetPlay con apenas un punto en seis partidos jugados.