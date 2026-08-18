Rodri divulgó la razón para escoger al Barcelona por encima del Real Madrid: sin titubeos

Entre ser blaugrana o merengue, Rodri, ganador del Balón de Oro de 2024, decidió vestir los colores del FC Barcelona hasta el año 2030.

Fue una decisión compleja para quien salía del Manchester City, pero parece que para el protagonista de la novela estuvo claro desde el primer instante.

Al ser consultado en su presentación oficial sobre los motivos que lo llevaron a elegir entre uno y otro, el mediocampista no dudó en divulgar: “Barcelona siempre para mí ha sido un referente por su manera de entender el fútbol y los valores que representa”.

🔵🔴 Rodri: "Tenía otra opción pero para mí Barcelona era la primera opción"



💬 "El Barcelona siempre para mí ha sido un referente por su manera de entender el fútbol y los valores que representa" pic.twitter.com/nMaKa6p3oK — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) August 18, 2026

“Tenía otra opción, pero para mí Barcelona era la primera opción”, resaltó de manera contundente en su discurso durante su primer día como jugador del Barça.

“Es un grandísimo club”, completó, en medio de sus palabras, que lo hacen quedar de la mejor forma frente a sus nuevos aficionados.

Rodri, a sus 30 años, terminó una larga etapa en Manchester City de la cual se despidió por la puerta grande. Ahora, tras haber sido campeón del mundo con su país en el Mundial 2026, vio propicio el momento para una nueva experiencia en su trayectoria.

Oficialmente se hizo culé

El FC Barcelona hizo oficial este martes el fichaje de Rodrigo Hernández (Rodri), reciente campeón mundial con España, quien abandona el Manchester City inglés para unirse a los catalanes hasta el 30 de junio de 2030.

La operación se daba por hecha hace varios días, especialmente luego de que el mediocampista de 30 años aterrizara el lunes en Barcelona y dijera que cumplía “un sueño” con su incorporación al plantel de Hansi Flick.

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Rodri, Balón de Oro en 2024, llega al Camp Nou con la facha de haber sido el capitán de España en el camino hacia el título en el Mundial 2026, en el cual el jugador madrileño fue premiado individualmente como el mejor del torneo.

En el Camp Nou compartirá ahora vestuario con seis jugadores con los que fue campeón del Mundial: Lamine Yamal, Pedri, Gavi, Dani Olmo, Eric García y el arquero Joan García.

No así con Ferran Torres, autor del gol decisivo de la final ante Argentina (1-0), quien abandonó el Barcelona el sábado para unirse al Paris Saint-Germain.

Rodri durante el partido de la final del Mundial 2026 entre España y Argentina. Foto: CameraSport via Getty Images

Formado en las categorías inferiores del Atlético de Madrid, Rodri se reveló en el Villarreal, con cuyo primer equipo jugó entre 2015 y 2018.

Volvió luego al Atlético (2018-2019), su última experiencia española antes de fichar por el Manchester City de Pep Guardiola, donde jugó desde entonces.

Antes de alabar sus cualidades, en su comunicado, el Barça hizo un repaso exhaustivo de la carrera de su nueva estrella y su paso por los diferentes equipos previo a este fichaje.

“Una de las principales virtudes de Rodri es su visión de juego. Sabe anticiparse a las acciones de los rivales, recupera muchos balones y distribuye el juego con gran precisión”, destacó.

“A pesar de ocupar una posición defensiva, también es capaz de incorporarse al ataque y marcar goles importantes. Además, destaca por su profesionalidad, humildad y capacidad de trabajo”, agregó.

*Con información de AFP.