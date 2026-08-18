Anuncio oficial: Rodri fue presentado por su nuevo equipo y firmó contrato hasta 2030

Rodri fue oficializado como nuevo jugador del FC Barcelona hasta mediados de 2030. El volante español estuvo desde tempranas horas de la mañana cumpliendo con los requisitos administrativos del fichaje, como la firma del contrato y las fotos oficiales.

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“El FC Barcelona y el Manchester City han llegado a un acuerdo para el traspaso de Rodrigo Hernández Cascante, conocido en el mundo del fútbol como Rodri, quien se vincula al club catalán hasta el 30 de junio de 2030″, anunció el comunicado oficial.

De acuerdo a la prensa europea, el negocio se cerró en 60 millones de euros netos y 15 millones más en variables durante el tiempo de contrato.

Barcelona se queda con el mejor jugador del Mundial 2026 y ganador del Balón de Oro en 2024. Aunque Real Madrid también llegó a estar en la ecuación, todos los caminos del mediocampista español conducían hacia Camp Nou después de reuniones con la dirigencia culé.

“Una de las mayores virtudes de Rodri es su lectura de juego. Sabe anticiparse a los movimientos de sus rivales, recupera la posesión con frecuencia y distribuye el balón con una precisión extraordinaria”, destacó el conjunto catalán.

Barcelona destaca que, “a pesar de ocupar una posición defensiva, también es capaz de sumarse al ataque y marcar goles importantes. Asimismo, destaca por su profesionalidad, humildad y ética de trabajo”.

Rodri ya se encuentra a disposición de Hansi Flick y podría sumar sus primeros minutos este miércoles en el Trofeo Joan Gamper contra Al-Ahly. En el Barça compartirá camerino con otros campeones del mundo como Pedri, Pau Cubarsí, Gavi y Lamine Yamal.

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Carta de despedida para el Manchester City

Justo antes de ser anunciado como nuevo fichaje del Barcelona, Rodri publicó una carta de despedida para toda la afición del Manchester City.

“Queridos aficionados del City, he descubierto que despedirse es una de las cosas más difíciles de la vida, pero voy a intentarlo. Es difícil encontrar las palabras para expresar cuánta gratitud, amor y apoyo hemos recibido mi familia y yo todos estos años”, escribió el español.

Rodri se despide del Manchester City, luego de siete años. Foto: Getty Images

Rodri considera que “hemos sido un ejemplo para inspirar a las próximas generaciones no solo por el éxito, sino también por la forma en que lo hemos logrado. Y los aficionados han estado con nosotros en cada paso del camino”.

Fueron siete años en el Etihad Stadium, ganando todos los títulos posibles en Inglaterra y la Champions League con un gol suyo. “El City no solo me hizo crecer como jugador. Me hizo crecer como persona”, agregó.

“Aficionados del City, ha llegado el momento de decir adiós, gracias al club, a los aficionados, al personal y a mis compañeros de equipo. Este viaje no habría sido lo mismo sin vosotros, mi corazón siempre será azul”, finalizó.